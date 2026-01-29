Як працюють групові чати у Spotify?

Spotify оголосив про запуск групових чатів, які дозволяють ділитися подкастами, плейлистами та аудіокнигами з групами до 10 осіб. Функція стала продовженням сервісу обміну повідомленнями, який компанія представила в серпні минулого року. Про це пише

Розпочати чат можна лише з тими користувачами, з якими вже була спільна активність у застосунку. Йдеться про спільні плейлисти, участь у Jam або використання функції Blend. Без попередньої взаємодії створити розмову не вийде.

Як пише Techbuzz, нововведення є частиною стратегії Spotify з розвитку соціальної складової платформи. Протягом останніх років сервіс поступово додавав елементи взаємодії між користувачами, зокрема коментарі до подкастів, можливість підписуватися на інших слухачів і переглядати, що вони слухають.

У компанії раніше зазначали, що нові чати не мають замінювати месенджери. Spotify радить і надалі ділитися контентом за межами застосунку, а вбудовані повідомлення розглядає як доповнення до зовнішніх платформ.

Повідомлення у Spotify зашифровані під час зберігання та передачі даних. Водночас вони не мають наскрізного шифрування, що означає відсутність повного end-to-end захисту.