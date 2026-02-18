Перебои коснулись пользователей в разных странах и повлияли на работу цифровых сервисов. Об этом сообщает сервис отслеживания сбоев Downdetector.

Что известно о техническом коллапсе?

Из-за сбоя пользователи сообщали о:

недоступности сайтов;

сбоях в работе облачных сервисов;

проблемах с авторизацией;

медленной загрузке страниц;

перебоях в работе онлайн-платформ и приложений.

Поскольку Cloudflare и AWS обеспечивают работу большой части интернет-инфраструктуры, сбой имел глобальный эффект и коснулся тысяч сервисов по всему миру.

На момент появления первых сообщений официальные причины сбоя не раскрывались. В компаниях начали технические работы для стабилизации систем и восстановления доступа к сервисам.

Даже кратковременные проблемы в работе глобальных облачных платформ могут вызвать массовые сбои, ведь значительная часть современных сайтов, приложений и цифровых сервисов работает именно на их инфраструктуре.

Коллапс в сети может влиять как на бизнес, так и на обычных пользователей. Из-за того что часть онлайн-сервисов была временно недоступна, в некоторых странах фиксировали перебои в работе платформ, банковских сервисов и цифровых инструментов.

Впоследствии большинство систем начали постепенно восстанавливать работу. Компании продолжают мониторинг, чтобы избежать повторных сбоев.

