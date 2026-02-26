Современная переписка все чаще сводится к реакциям. Достаточно зажать сообщение и поставить сердечко или "палец вверх" – и разговор как будто завершен. После появления Tapback в iMessage и поддержки реакций через RCS на Android отвечать "ок" или "ха-ха" стало необязательно. Удобно, но такие ответы часто убивают диалог. Об этом пишет Android police.

Почему простая кнопка оказалась важнее десятков других функций?

Именно здесь и появляется Remix в Google Messages. Новая кнопка позволяет долго нажать на фото, выбрать Remix, добавить краткое описание и за несколько секунд получить измененную версию изображения. Фото кота может превратиться в героя 1920-х в смокинге или на персонажа 8-битной игры. И все это без перехода в отдельный редактор или стороннее приложение.

Функция работает на моделях Gemini 2.5 Flash и Gemini 3 Pro. Внутри команды разработчиков проект имел название Nano Banana. Главное преимущество – скорость. Обработка занимает считанные секунды, поэтому шутка не теряет актуальности в динамичном чате.

Еще один плюс – понимание контекста. Модель способна учитывать содержание подписи или настроение разговора, что делает результат более уместным. Барьер для использования минимальный: не нужно знать ничего об AI или редактировании изображений.

Как пишет Phonearena, на фоне того, как технологические компании вроде Microsoft и Google продвигают инструменты для повышения производительности – от автоматического суммирования писем до редактирования деловых текстов – Remix выглядит нетипично. Это не об оптимизации работы, а о развлечении.

В то же время Google учла риски. Грань между внутренней шуткой и проблемным дипфейком тонкая, поэтому Nano Banana имеет встроенные ограничения. Пользователи не могут редактировать изображения ключевых политических деятелей, а генерация опасного контента ограничена.

В результате простая функция возвращает в групповые чаты элемент игры. Там, где раньше была только реакция, появляется новый виток разговора. Remix не решает глобальных проблем и не меняет природу социальных сетей, но делает общение немного живее.

И если раньше синие пузырьки iPhone считались символом "крутости", теперь у пользователей Android появился собственный повод для гордости.