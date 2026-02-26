Я давно слышал фразу "копейка гривну бережет", но финансовая дисциплина никогда не дается легко. Частично мне помогли советы из детства об осознанных тратах. Однако свою роль сыграли и некоторые возможности Android. Они не позиционируются как финансовые инструменты, но при правильном использовании реально уменьшают расходы. Об этом пишет Android police.

Какие функции Android помогают тратить меньше?

Все эти функции легко найти в настройках, без сложных манипуляций.

История уведомлений. Функция истории уведомлений появилась в Android 11 еще в 2020 году. Я начал пользоваться ею значительно позже, но быстро оценил ее пользу.

Он сохраняет все сообщения за последние 24 часа, даже те, которые вы случайно закрыли. Это особенно полезно во время больших распродаж вроде Prime Day, когда приложения присылают ограниченные по времени предложения.

Если случайно закрыть уведомление о скидке, его можно найти в истории и открыть повторно в течение суток. Это не создает новых акций, но позволяет не терять уже доступные выгодные предложения.

Чтобы включить функцию, нужно открыть Настройки, найти "История уведомлений" через поиск и активировать переключатель.

Фото Android

Таймеры приложений в Digital Wellbeing. Digital Wellbeing есть на большинстве современных Android-смартфонов. На устройствах с Pixel UI он доступен непосредственно в настройках, а на смартфонах Samsung – как часть One UI или отдельное приложение.

Самым полезным для меня стал инструмент таймеров приложений. Сначала он помог сократить время в соцсетях, но впоследствии я начал ограничивать и маркетплейсы.

Как пишет Zdnet, чем больше времени проводишь в магазинах, тем выше риск импульсивных покупок. В психологии это называется эффектом простого контакта – чем чаще видишь товар, тем больше он нравится. Ограничение времени в шопинг-приложениях уменьшает соблазн купить что-то лишнее, особенно когда на экране появляются таймеры обратного отсчета.

Центр подписок в Google Play. До 2018 года управление подписками в Android было неудобным – приходилось заходить в каждое приложение отдельно. После появления центра подписок в Google Play все изменилось.

Теперь в разделе Платежи и подписки можно увидеть все активные и завершенные подписки в одном месте. Здесь отображаются названия сервисов и есть кнопка отмены.

Это существенно упрощает контроль расходов на сервисы, которые работают по модели ежемесячной оплаты. Зайти можно через Google Play – иконка профиля – Платежи и подписки – Подписки.

Проверка покупок в Google Play. Дополнительная проверка перед покупкой кажется мелочью, но именно она часто спасает от случайных расходов.

При покупке приложения или совершении внутренней покупки система просит подтвердить личность – отпечатком пальца или распознаванием лица. Одно случайное прикосновение не приведет к списанию средств.

Чем больше шагов перед оплатой, тем больше времени на обдумывание решения. В моем случае это не раз помогало избежать импульсивных трат.

Настроить проверку можно в Google Play – иконка профиля – Платежи и подписки – Проверка покупок.

Android не позиционирует эти функции как инструменты экономии. Однако они помогают контролировать расходы как напрямую, так и косвенно. История уведомлений позволяет не пропустить выгодные предложения, таймеры уменьшают импульсивные покупки, а центр подписок и проверка платежей обеспечивают реальный контроль над деньгами.