Обновление системы – обязательная часть пользования обязательная часть пользования Android-смартфоном. Такие пакеты содержат критические патчи безопасности, исправления ошибок и новые возможности интерфейса. Именно поэтому их не стоит откладывать. В то же время сам процесс инсталляции – это лишь первый этап. Об этом пишет BGR.

Что стоит проверить сразу после апдейта?

После большого обновления рекомендуют проверить настройки устройства. Часть параметров может измениться или вернуться к стандартным значениям. Это касается мобильных данных, фоновых загрузок, разрешений для приложений и других системных переключателей. Иногда появляются новые опции, которые остаются незамеченными.

Одна из самых распространенных ошибок – не очищать кэш системы после установки обновления. Во время апдейта Android загружает временные файлы, которые хранятся в отдельном разделе памяти. Они могут занимать лишнее пространство и влиять на быстродействие. Чтобы выполнить очистку, нужно выключить устройство и зайти в режим восстановления.

На Samsung Galaxy следует одновременно зажать кнопку питания и громкости вверх. На Pixel и большинстве моделей Motorola – кнопку питания и громкости вниз. Как пишет Samsung, в меню Recovery необходимо выбрать пункт Wipe Cache Partition с помощью клавиш громкости и подтвердить выбор кнопкой питания. После завершения процедуры выберите Reboot System Now. Личные данные при этом не удаляются – очищаются только временные файлы.

Еще один важный шаг – обновление приложений через Google Play или другой магазин, например Galaxy Store. Некоторые приложения получают новые версии только после перехода на свежую сборку Android. Проверить это можно в Google Play: профиль в правом верхнем углу – Manage apps & device – Обновить все или See Details.

Также стоит проверить объем свободной памяти. Большие системные апдейты могут занимать больше места, чем предыдущие версии. Если на смартфоне осталось меньше чем 10 процентов свободного пространства, возможны подвисания и снижение производительности. В настройках откройте раздел Storage или Device care – Storage на Samsung, чтобы оценить ситуацию. При необходимости удалите лишние приложения или старые фото и видео после резервного копирования.

Если после обновления появились сбои, поможет запуск в безопасном режиме. В нем система работает без сторонних приложений и виджетов. Это позволяет проверить, не вызывает ли проблемы какая-то конкретная программа. Алгоритм входа в safe mode отличается в зависимости от производителя, поэтому стоит обратиться к инструкциям для конкретной модели.

В большинстве случаев обновление Android улучшает работу устройства. Но несколько дополнительных шагов после установки помогут избежать типичных проблем и обеспечить стабильную работу смартфона.