Я давно чув фразу "копійка гривню береже", але фінансова дисципліна ніколи не дається легко. Частково мені допомогли поради з дитинства про усвідомлені витрати. Проте свою роль відіграли й деякі можливості Android. Вони не позиціонуються як фінансові інструменти, але при правильному використанні реально зменшують витрати. Про це пише Android police.

Які функції Android допомагають витрачати менше?

Усі ці функції легко знайти в налаштуваннях, без складних маніпуляцій.

Історія сповіщень. Функція історії сповіщень з’явилася в Android 11 ще у 2020 році. Я почав користуватися нею значно пізніше, але швидко оцінив її користь.

Вона зберігає всі повідомлення за останні 24 години, навіть ті, які ви випадково закрили. Це особливо корисно під час великих розпродажів на кшталт Prime Day, коли додатки надсилають обмежені за часом пропозиції.

Якщо випадково закрити сповіщення про знижку, його можна знайти в історії та відкрити повторно протягом доби. Це не створює нових акцій, але дозволяє не втрачати вже доступні вигідні пропозиції.

Щоб увімкнути функцію, потрібно відкрити Налаштування, знайти "Історія сповіщень" через пошук і активувати перемикач.

Фото Android

Таймери додатків у Digital Wellbeing. Digital Wellbeing є на більшості сучасних Android-смартфонів. На пристроях із Pixel UI він доступний безпосередньо в налаштуваннях, а на смартфонах Samsung – як частина One UI або окремий додаток.

Найкориснішим для мене став інструмент таймерів додатків. Спершу він допоміг скоротити час у соцмережах, але згодом я почав обмежувати і маркетплейси.

Як пише Zdnet, чим більше часу проводиш у магазинах, тим вищий ризик імпульсивних покупок. У психології це називається ефектом простого контакту – чим частіше бачиш товар, тим більше він подобається. Обмеження часу в шопінг-додатках зменшує спокусу купити щось зайве, особливо коли на екрані з’являються таймери зворотного відліку.

Центр підписок у Google Play. До 2018 року керування підписками в Android було незручним – доводилося заходити в кожен додаток окремо. Після появи центру підписок у Google Play усе змінилося.

Тепер у розділі Платежі та підписки можна побачити всі активні й завершені підписки в одному місці. Тут відображаються назви сервісів і є кнопка скасування.

Це суттєво спрощує контроль витрат на сервіси, які працюють за моделлю щомісячної оплати. Зайти можна через Google Play – іконка профілю – Платежі та підписки – Підписки.

Перевірка покупок у Google Play. Додаткова перевірка перед покупкою здається дрібницею, але саме вона часто рятує від випадкових витрат.

Під час купівлі додатка або здійснення внутрішньої покупки система просить підтвердити особу – відбитком пальця або розпізнаванням обличчя. Один випадковий дотик не призведе до списання коштів.

Чим більше кроків перед оплатою, тим більше часу на обдумування рішення. У моєму випадку це не раз допомагало уникнути імпульсивних витрат.

Налаштувати перевірку можна в Google Play – іконка профілю – Платежі та підписки – Перевірка покупок.

Android не позиціонує ці функції як інструменти економії. Проте вони допомагають контролювати витрати як напряму, так і опосередковано. Історія сповіщень дозволяє не пропустити вигідні пропозиції, таймери зменшують імпульсивні покупки, а центр підписок і перевірка платежів забезпечують реальний контроль над грошима.