Сучасне листування дедалі частіше зводиться до реакцій. Достатньо затиснути повідомлення й поставити сердечко або "палець вгору" – і розмова ніби завершена. Після появи Tapback в iMessage та підтримки реакцій через RCS на Android відповідати "ок" чи "ха-ха" стало необов'язково. Зручно, але такі відповіді часто вбивають діалог. Про це пише Android police.

Чому проста кнопка виявилася важливішою за десятки інших функцій?

Саме тут і з'являється Remix у Google Messages. Нова кнопка дозволяє довго натиснути на фото, обрати Remix, додати короткий опис і за кілька секунд отримати змінену версію зображення. Фото кота може перетворитися на героя 1920-х у смокінгу або на персонажа 8-бітної гри. І все це без переходу в окремий редактор чи сторонній застосунок.

Функція працює на моделях Gemini 2.5 Flash та Gemini 3 Pro. Усередині команди розробників проєкт мав назву Nano Banana. Головна перевага – швидкість. Обробка займає лічені секунди, тому жарт не втрачає актуальності в динамічному чаті.

Ще один плюс – розуміння контексту. Модель здатна враховувати зміст підпису чи настрій розмови, що робить результат більш доречним. Бар'єр для використання мінімальний: не потрібно знати нічого про AI або редагування зображень.

Як пише Phonearena, на тлі того, як технологічні компанії на кшталт Microsoft і Google просувають інструменти для підвищення продуктивності – від автоматичного підсумовування листів до редагування ділових текстів – Remix виглядає нетипово. Це не про оптимізацію роботи, а про розвагу.

Водночас Google врахувала ризики. Межа між внутрішнім жартом і проблемним дипфейком тонка, тому Nano Banana має вбудовані обмеження. Користувачі не можуть редагувати зображення ключових політичних діячів, а генерація небезпечного контенту обмежена.

У результаті проста функція повертає у групові чати елемент гри. Там, де раніше була лише реакція, з'являється новий виток розмови. Remix не вирішує глобальних проблем і не змінює природу соціальних мереж, але робить спілкування трохи живішим.

І якщо раніше сині бульбашки iPhone вважалися символом "крутості", тепер у користувачів Android з'явився власний привід для гордості.