Фейк о "нашествии трудовых мигрантов" начался с города Тячев
Нынешняя статистика полностью опровергает популярные в соцсетях и пророссийских Telegram-каналах заявления о массовом наплыве иностранцев. Об этом 27 мая заявила председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко, сообщили в ГМС.
По ее словам, волна дезинформации вокруг темы трудовых мигрантов началась после истории с якобы завозом работников из Бангладеш в городе Тячев на Закарпатье.
Цифра 160 бангладешцев в Тячеве мгновенно стала медиасенсацией и запустила первые волны публикаций в пророссийских telegram-каналах. Кейс продолжает цитироваться пропагандой как доказательство начала массового завоза мигрантов, несмотря на то, что фактического завоза не произошло,
– говорит Науменко.
На самом деле частное предприятие только вело переговоры о найме рабочих, но через три месяца рекрутинг отменили. Однако историю начали активно использовать для распространения фейков о якобы "замещении украинцев".
Сколько на самом деле мигрантов живет в Украине?
Статистика ГМС опровергает мифы о "нашествии" иностранцев. По сравнению с довоенным периодом количество иностранных граждан в Украине существенно уменьшилось.
Если мы на 21-й год имели 189 тысяч иностранцев, которые проживали временно в Украине, то на сегодня мы имеем всего 48 000 – то есть вы видите колоссальную разницу в четыре с чем-то раза,
– приводит данные Наталья Науменко.
По данным службы, в 2025 году вид на жительство оформили около 4900 иностранцев. Больше всего работников приезжает не из Бангладеш, а из Турции. Также среди стран – Великобритания, США, Индия и Узбекистан. При этом иностранную рабочую силу в Украину привлекает исключительно бизнес и только в случаях острой нехватки работников.
Как контролируется наем бизнеса?
В ГМС отмечают, что вопрос миграционной политики сейчас напрямую связано с безопасностью государства и согласовывается с силовыми структурами. Ведь Украина не планирует превращаться в транзитную площадку для нелегальной миграции в ЕС.
Вопрос государственной миграционной политики сегодня является вопросами национальной безопасности... Миграционная ситуация у нас является контролируемой, прогнозируемой и достаточно безопасной. Мы хотим минимизировать привлечение к рынку труда граждан стран с высоким миграционным риском,
– заверила председатель ГМС.
В общем любая иностранная рабочая сила привлекается частным бизнесом только при крайней необходимости и после тщательных проверок. Государство же имеет жесткую позицию: иностранцы не должны становиться бременем для бюджета или угрозой безопасности.
Что известно о трудовых мигрантах в Украине?
В Ивано-Франковске и Черкассах работают иностранцы, в частности граждане Индии, из-за недостатка рабочих на коммунальных предприятиях. Иностранцев привлекают для работы на предприятиях, которые выиграли тендеры на ремонт дорог, обеспечивая их жильем и питанием.
Легализация иностранного работника в Украине стоит около 1 500 долларов и занимает длительное время из-за административных барьеров. Украина планирует упростить правила для трудовых мигрантов, в частности ввести единое разрешение на трудоустройство и проживание.