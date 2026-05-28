Фейк про "навалу трудових мігрантів" почався з містя Тячів

Нинішня статистика повністю спростовує популярні у соцмережах та проросійських Telegram-каналах заяви про масовий наплив іноземців. Про це 27 травня заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, повідомили в ДМС.

Дивіться також Їх можна депортувати: чи є в Україні проблема з нелегальними мігрантами

За її словами, хвиля дезінформації навколо теми трудових мігрантів почалася після історії із нібито завезенням працівників із Бангладеш у місті Тячів на Закарпатті.

Цифра 160 бангладешців у Тячеві миттєво стала медіасенсацією і запустила перші хвилі публікацій у проросійських telegram-каналах. Кейс продовжує цитуватися пропагандою як доказ початку масового завезення мігрантів, попри те, що фактичного завезення не відбулося,

– каже Науменко.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Насправді приватне підприємство лише вело переговори про наймання робітників, але за три місяці рекрутинг скасували. Однак історію почали активно використовувати для поширення фейків про нібито "заміщення українців".

Скільки насправді мігрантів живе в Україні?

Статистика ДМС спростовує міфи про "навалу" іноземців. Порівняно з довоєнним періодом кількість іноземних громадян в Україні суттєво зменшилася.

Якщо ми на 21-й рік мали 189 тисяч іноземців, які проживали тимчасово в Україні, то на сьогодні ми маємо всього 48 000 – тобто ви бачите колосальну різницю у чотири з чимось рази,

– наводить дані Наталія Науменко.

За даними служби, у 2025 році посвідки на проживання оформили близько 4900 іноземців. Найбільше працівників приїжджає не з Бангладеш, а з Туреччини. Також серед країн – Велика Британія, США, Індія та Узбекистан. При цьому іноземну робочу силу в Україну залучає виключно бізнес і лише у випадках гострої нестачі працівників.

Як контролюється найм бізнесу?

У ДМС наголошують, що питання міграційної політики зараз напряму пов’язане із безпекою держави та погоджується із силовими структурами. Адже що Україна не планує перетворюватися на транзитний майданчик для нелегальної міграції до ЄС.

Питання державної міграційної політики сьогодні є питаннями національної безпеки… Міграційна ситуація у нас є контрольованою, прогнозованою і достатньо безпечною. Ми хочемо мінімізувати залучення до ринку праці громадян країн з високим міграційним ризиком,

– запевнила голова ДМС.

Загалом будь-яка іноземна робоча сила залучається приватним бізнесом лише за нагальної потреби і після ретельних перевірок. Держава ж має жорстку позицію: іноземці не повинні ставати тягарем для бюджету чи загрозою безпеці.

Що відомо про трудових мігрантів в Україні?