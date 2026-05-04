Об этом сообщили мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив для "Апострофа" и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Смотрите также Миллионы мигрантов из Африки и Азии: нужны ли они Украине и захотят ли здесь жить и работать

Где не хватает рабочих?

Руслан Марцинкив заявил, что в местных строительных компаниях уже работают мигранты из Индии.

О похожей ситуации рассказал и городской голова Черкасс. По словам Бондаренко, на предприятиях, выигравших тендер на ремонт дорог, работают не менее 10 иностранцев по рабочим визам. Работодатели обеспечивают их жильем в общежитиях, питанием и соответствующими документами.

Если откровенно, то все предприятия сейчас уже имеют критическую необходимость привлечения работников к себе. В любом коммунальном предприятии фактически сейчас большой дефицит рабочих профессий,

– объяснил мэр Черкасс.

Бондаренко добавил, что связано это с отсутствием бронирований от мобилизации на некоторых коммунальных предприятиях.

Мэр Черкасс о дефиците рабочих: смотрите видео

Почему на замену приходят легальные рабочие-мигранты?

Дискуссии в сети о мигрантах из стран Африки и Азии начались с сообщения городского головы Харькова Игоря Терехова. Он отмечал демографический спад и не согласился с тем, что "миллионы украинцев можно не возвращать, что их можно заменить".

До этого глава Офиса Президента Кирилл Буданов говорил, что власть планирует решить вопрос нехватки кадров работниками из Африки и других регионов.

В то же время эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник считает, что массовая "замена украинцев" пока почти не возможна. Для того, чтобы привлечь иностранных рабочих Украине нужно создать лучшие условия и фактически конкурировать со странами ЕС или ОАЭ.

"Европейцы на самом деле предлагали социальную поддержку для людей, которые заезжали. Украина в связи с финансовым состоянием вряд ли сможет предложить подобные программы для иностранцев, потому что их не существует даже для местных жителей", – объяснил Воскобойник.

В то же время приведенная в материале статистика свидетельствует, что в 2025 году 74% украинских предприятий столкнулись с нехваткой кадров. В частности в строительстве, это 30 – 50% работников.