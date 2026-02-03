Що купують за гроші державної підтримки найчастіше?

Про те, на що українці витрачають "зимову тисячу", йдеться на сайті уряду.

Дивіться також Майже 4 мільйони: кожен десятий оформив "Зимову тисячу" через Укрпошту

Пакет державної допомоги "зимова підтримка" включає низку програм. Зокрема це "зимова тисяча", виплатат у 6 500 гривень, "3 000 км Україною" та інші.

За інформацією уряду, українці використали понад 12 мільярдів гривень держдопомоги в межах "зимової тисячі"(один із напрямків пакету "зимова підтримка"). Гроші витрачають на оплату комунальних послуг, а також на ліки та продукти. У відсотковому співвідношенні:

оплата комунальних – 79,8%;

ліки – 6,2%;

продукти – 5,5%.

До того ж "зимова підтримка" має програму виплат у 6 500 гривень. Цю допомогу спрямовують для вразливих груп населення. Загалом на програму подалися 406 тисяч людей, з них – 374 тисячі українців уже отримали гроші.

Зверніть увагу! У цій категорії виплат 64% коштів люди витратили на одяг для всієї родини. Близько 12% виплат – спрямували на аптеку й ліки.

"3 000 км Україною" – ще одний напрямок в межах пакету державної підтримки, де українці оформили понад 180 тисяч квитків.

Завдяки ініціативі українці можуть подорожувати між прифронтовими, центральними й західними областями, зберігаючи зв'язок з близькими, попри відстань,

– зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Також відомо, що загальна протяжність поїздок за цими квитками становить майже 80 мільйонів кілометрів.

До якого числа можна використати "зимову тисячу"?

Якщо заявку на допомогу подавали онлайн через Дію, відповідно отримали кошти на картку "Національний кешбек" – є час витратити гроші до 30 червня 2026 року.

Проте декому варто поквапитись, адже для однієї з категорій можливість витратити допомогу завершиться в кінці лютого. Про це йдеться на ресурсі "Урядовий кур'єр".

Зазначається, що пенсіонери або люди, які отримують інші соцвиплати, можуть використати "зимову тисячу" до кінця лютого 2026 року. Це пов'язано з іншим способом оформлення. Тобто через Укрпошту. Декому виплату сформували автоматично, а хтось напряму звертався у відділення, аби подати заявку на допомогу офлайн.

Чи скасують пільги для тих, хто скористався "зимовою підтримкою"?

Поки люди думають, як витратити допомогу за 2025 рік, дехто вже розраховує на "зимову тисячу" 2026 року. Однак поки точної відповіді від уряду немає. Кажуть, що аналізуватимуть ситуацію та актуальність ближче до наступної зими.

Раніше повідомлялося, що на тлі нових виплат, українців непокоїть питання, що ж буде з іншою допомогою. Як зазначив Пенсійний фонд, "тисяча Зеленського" не впливає на субсидії та інші пільги, тож хвилюватися не варто.