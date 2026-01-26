Чи буде "Зимова підтримка" у 2026 році?
Деталі в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдності Денис Улютін. Він також сказав, чи продовжать програму на 2026 рік.
За словами посадовця, в Україні близько 15 мільйонів людей вже отримують будь-які види соціальної допомоги. Тож хоч кількість поданих заяв перевищила очікування, фінальна цифра була "не така вже демонічна".
На "Зимову підтримку" спрямували ресурс, що сформувався унаслідок економії за деякими з програм Мінсоцполітики.
А от чи буде така ж програма знову у 2026 році – наразі під питанням. Уряд ще аналізуватиме її доцільність.
Ми будемо аналізувати ситуацію в другій половині року, яка саме підтримка буде актуальною. У цьому році ми поки рухаємося за іншими механіками. Подивимось,
– сказав міністр.
Зокрема, належить обрахувати ефективність програми. Для цього потрібно більше даних, насамперед про те, куди точно пішли кошти.
Нагадаємо, за даними прем'єр-міністерки Юлії Свириденко від 19 січня, громадяни активно користуються "зимовою тисячею" і вже витратили 11,3 мільярда гривень. Найчастіше їх спрямовують на оплату комунальних послуг (близько 80% витрат), а серед інших популярних категорій – продукти, ліки й донати на Сили оборони.
На що українці витрачали "зимову тисячу"?
Згадуючи 2024 рік, Улютін зауважив, що велику кількість цих коштів українці витратили на оплату комунальних послуг.
За словами посадовця, у зимовий період це "досить непогана конструкція" – держава підтримала і людей, і комунальний сектор.
Енергетики отримали ресурс у момент, коли їм потрібно відновлювати енергетику. Водоканали теж. У цих сферах, можливо, змогли виплатити зарплату людям, і гроші пішли в споживання. І це певним чином підтримує економіку,
– пояснив він.
На другому місці за використанням виплати були ліки та товари українського виробництва.
Що ще варто знати про допомогу?
До слова, усі виплати "зимової тисячі" вже здійснено на 100%. Українці використовуватимуть ці кошти до 30 червня 2026 року. Нещодавно до списку торгових мереж, де це можна зробити, додали АТБ і "Таврія В", незабаром приєднаються також "Епіцентр" і "Рукавичка".
Водночас виплати у розмірі 6 500 гривень для вразливих категорій населення ще тривають. Їх уже отримали понад 370 тисяч людей, а з суми витратили 1,1 мільярда гривень – переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття.