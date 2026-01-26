Чи буде "Зимова підтримка" у 2026 році?

Деталі в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдності Денис Улютін. Він також сказав, чи продовжать програму на 2026 рік.

За словами посадовця, в Україні близько 15 мільйонів людей вже отримують будь-які види соціальної допомоги. Тож хоч кількість поданих заяв перевищила очікування, фінальна цифра була "не така вже демонічна".

На "Зимову підтримку" спрямували ресурс, що сформувався унаслідок економії за деякими з програм Мінсоцполітики.

А от чи буде така ж програма знову у 2026 році – наразі під питанням. Уряд ще аналізуватиме її доцільність.

Ми будемо аналізувати ситуацію в другій половині року, яка саме підтримка буде актуальною. У цьому році ми поки рухаємося за іншими механіками. Подивимось,

– сказав міністр.

Зокрема, належить обрахувати ефективність програми. Для цього потрібно більше даних, насамперед про те, куди точно пішли кошти.

Нагадаємо, за даними прем'єр-міністерки Юлії Свириденко від 19 січня, громадяни активно користуються "зимовою тисячею" і вже витратили 11,3 мільярда гривень. Найчастіше їх спрямовують на оплату комунальних послуг (близько 80% витрат), а серед інших популярних категорій – продукти, ліки й донати на Сили оборони.

На що українці витрачали "зимову тисячу"?

Згадуючи 2024 рік, Улютін зауважив, що велику кількість цих коштів українці витратили на оплату комунальних послуг.

За словами посадовця, у зимовий період це "досить непогана конструкція" – держава підтримала і людей, і комунальний сектор.

Енергетики отримали ресурс у момент, коли їм потрібно відновлювати енергетику. Водоканали теж. У цих сферах, можливо, змогли виплатити зарплату людям, і гроші пішли в споживання. І це певним чином підтримує економіку,

– пояснив він.

На другому місці за використанням виплати були ліки та товари українського виробництва.

Що ще варто знати про допомогу?