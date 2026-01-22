У яких магазинах можна витратити "тисячу Зеленського" й "Нацкешбек"?
В окремих мережах магазинів українці можуть розрахуватися карткою "Нацкешбек", повідомляє Мінекономіки.
Дивіться також Не тільки комуналка: на що найчастіше витрачали "тисячу Зеленського" та які є лазівки
У 2026 році до програми долучилися ще чотири ритейлери:
- "АТБ";
- "Таврія В" (до складу якої входять делікатес-маркети "Космос" і супермаркети "Пюре");
- "Дивоцін";
- "ЛотОК".
Загалом додалося майже 1 650 крамниць по Україні. Незабаром до програми розрахунків долучаться також мережі "Епіцентр" та "Рукавичка".
До слова, з кінця 2025 року “тисячу Зеленського” на продукти можна витратити в таких мережах:
Мережі магазинів:
- NOVUS;
- LIGA PRIM;
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- "Сімі23";
- MAUDAU.
- "Сільпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
Онлайн-маркети:
- Rozetka;
- MAUDAU.
Зауважте! У цих мережах можна придбати продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).
Де ще можна витратити гроші?
"Тисячу Зеленського" можна витратити в 14 магазинах та онлайн-маркетах, включаючи NOVUS, Auchan, Rozetka та інші. Кошти, отримані через "Національний кешбек", можна витратити до 30 червня 2026 року, а через Укрпошту – до кінця лютого 2026 року.
Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.Програму "тисяча Зеленського" можна витратити на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек".
"Тисячу Зеленського" можна витратити також на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек". Це можна зробити в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптових цін" та інших.