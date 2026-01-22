У яких магазинах можна витратити "тисячу Зеленського" й "Нацкешбек"?

В окремих мережах магазинів українці можуть розрахуватися карткою "Нацкешбек", повідомляє Мінекономіки.

У 2026 році до програми долучилися ще чотири ритейлери:

"АТБ";

"Таврія В" (до складу якої входять делікатес-маркети "Космос" і супермаркети "Пюре");

"Дивоцін";

"ЛотОК".

Загалом додалося майже 1 650 крамниць по Україні. Незабаром до програми розрахунків долучаться також мережі "Епіцентр" та "Рукавичка".

До слова, з кінця 2025 року “тисячу Зеленського” на продукти можна витратити в таких мережах:

Мережі магазинів:

NOVUS;

LIGA PRIM;

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

"Сімі23";

MAUDAU.

"Сільпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

Онлайн-маркети:

Rozetka;

MAUDAU.

Зауважте! У цих мережах можна придбати продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Де ще можна витратити гроші?