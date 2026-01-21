На що українці витрачали "тисячу Зеленського"?
Програма "Зимова підтримка" продовжує допомагати українцям, повідомляє Урядовий портал.
Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг – це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій – продукти, ліки, а також донати на ЗСУ.
Загалом 17,8 мільйонів українців оформили й отримали "тисячу Зеленського", з них 3,5 мільйони – діти. Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року.
Лайфхаки та лазівки від українців
Шляхом спроб і помилок українці дізналися, що ще можна оплатити 1 000 гривень, пише Telegraf.
Одна з користувачів розповіла, що прийшла до відділення "Укрпошти" отримувати посилку з післяплатою і вирішила спробувати сплатити її карткою "Національний кешбек", на яку нараховується "зимова тисяча". Оплата пройшла успішно.
За словами жінки, вона була здивована, адже замовила пряжу, а такі товари не входять до переліку, дозволеного для оплати "зимовою підтримкою".
У коментарях користувачі ділилися власними прикладами, куди їм вдалося витратити "ім’я тисячу". Декому навіть вдалося сплатити косметику під час отримання посилок на Укрпошті. А ось скористатися торішньою лазівкою з оплати замовлень доставки їжі вже не вийде – цього року можливість обмежена.
Де і на що можна витратити гроші?
"Тисячу Зеленського" можна витратити в 14 магазинах та онлайн-маркетах, включаючи NOVUS, Auchan, Rozetka та інші. Кошти, отримані через "Національний кешбек", можна витратити до 30 червня 2026 року, а через Укрпошту – до кінця лютого 2026 року.
Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.Програму "тисяча Зеленського" можна витратити на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек".
"Тисячу Зеленського" можна витратити також на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек". Це можна зробити в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптових цін" та інших.