В каких магазинах можно потратить "тысячу Зеленского" и "Нацкешбек"?

В отдельных сетях магазинов украинцы могут рассчитаться карточкой "Нацкешбек", сообщает Минэкономики.

В 2026 году к программе присоединились еще четыре ритейлера:

"АТБ";

"Таврия В" (в состав которой входят деликатес-маркеты "Космос" и супермаркеты "Пюре");

"Дивоцин";

"ЛотОК".

В общем добавилось почти 1 650 магазинов по Украине. Вскоре к программе расчетов присоединятся также сети "Эпицентр" и "Рукавичка".

К слову, с конца 2025 года “тысячу Зеленского” на продукты можно потратить в таких сетях:

Сети магазинов:

NOVUS;

LIGA PRIM;

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Торба;

"Сими23";

MAUDAU.

"Сильпо";

"Фора";

ТРАШ! ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

Онлайн-маркеты:

Rozetka;

MAUDAU.

Обратите внимание! В этих сетях можно приобрести продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Где еще можно потратить деньги?