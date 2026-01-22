В каких магазинах можно потратить "тысячу Зеленского" и "Нацкешбек"?
В отдельных сетях магазинов украинцы могут рассчитаться карточкой "Нацкешбек", сообщает Минэкономики.
В 2026 году к программе присоединились еще четыре ритейлера:
- "АТБ";
- "Таврия В" (в состав которой входят деликатес-маркеты "Космос" и супермаркеты "Пюре");
- "Дивоцин";
- "ЛотОК".
В общем добавилось почти 1 650 магазинов по Украине. Вскоре к программе расчетов присоединятся также сети "Эпицентр" и "Рукавичка".
К слову, с конца 2025 года “тысячу Зеленского” на продукты можно потратить в таких сетях:
Сети магазинов:
- NOVUS;
- LIGA PRIM;
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Торба;
- "Сими23";
- MAUDAU.
- "Сильпо";
- "Фора";
- ТРАШ! ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
Онлайн-маркеты:
- Rozetka;
- MAUDAU.
Обратите внимание! В этих сетях можно приобрести продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).
Где еще можно потратить деньги?
"Тысячу Зеленского" можно потратить в 14 магазинах и онлайн-маркетах, включая NOVUS, Auchan, Rozetka и другие. Средства, полученные через "Национальный кэшбек", можно потратить до 30 июня 2026 года, а через Укрпочту – до конца февраля 2026 года.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.Программу "тысяча Зеленского" можно потратить на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек".
"Тысячу Зеленского" можно потратить также на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек". Это можно сделать в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптовых цен" и других.