Будет ли "Зимняя поддержка" в 2026 году?

Детали в интервью "РБК-Украина" рассказал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин. Он также сказал, продлят ли программу на 2026 год.

По словам чиновника, в Украине около 15 миллионов человек уже получают любые виды социальной помощи. Поэтому хоть количество поданных заявлений превысило ожидания, финальная цифра была "не такая уж демоническая".

На "Зимнюю поддержку" направили ресурс, сформировавшийся вследствие экономии по некоторым из программ Минсоцполитики.

А вот будет ли такая же программа снова в 2026 году – пока под вопросом. Правительство еще будет анализировать ее целесообразность.

Мы будем анализировать ситуацию во второй половине года, какая именно поддержка будет актуальной. В этом году мы пока движемся по другим механикам. Посмотрим,

– сказал министр.

В частности, предстоит обсчитать эффективность программы. Для этого нужно больше данных, прежде всего о том, куда точно пошли средства.

Напомним, по данным премьер-министра Юлии Свириденко от 19 января, граждане активно пользуются "зимней тысячей" и уже потратили 11,3 миллиарда гривен. Чаще всего их направляют на оплату коммунальных услуг (около 80% расходов), а среди других популярных категорий – продукты, лекарства и донаты на Силы обороны.

На что украинцы тратили "зимнюю тысячу"?

Вспоминая 2024 год, Улютин заметил, что большое количество этих средств украинцы потратили на оплату коммунальных услуг.

По словам чиновника, в зимний период это "достаточно неплохая конструкция" – государство поддержало и людей, и коммунальный сектор.

Энергетики получили ресурс в момент, когда им нужно восстанавливать энергетику. Водоканалы тоже. В этих сферах, возможно, смогли выплатить зарплату людям, и деньги пошли в потребление. И это определенным образом поддерживает экономику,

– объяснил он.

На втором месте по использованию выплаты были лекарства и товары украинского производства.

Что еще стоит знать о помощи?