Когда списывают долги за коммуналку?

Согласно действующему украинскому законодательству, есть понятие срока исковой давности. Для коммунальных долгов, в большинстве, этот период составляет 3 года, сообщает ВРУ.

Важно! В некоторых случаях период исковой деятельности может пересматриваться.

Течение исковой давности прерывается в случае совершения должником действия, свидетельствующего о признании им своего долга. Это, например, уплата долга, просьба о рассрочке или отсрочке его выполнения. В конкретном случае это может быть заключение договора о реструктуризации задолженности, что практикуется в последнее время,

– говорится в сообщении.

К тому же стоит знать о том, как уменьшить сумму в платежках. Речь идет о жилье, где никто не проживает сейчас.

Если вы не проживаете дома более 30 дней, то имеете право временно не платить за некоторые услуги. В частности, воду, электроэнергию, газ, рассказывает юрист Михаила Вулах.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо:

обратиться к поставщику услуг и подать специальное заявление;

а также – добавить документ, подтверждающий ваше отсутствие в жилье или актуальные показатели счетчиков.

Обратите внимание! За ряд услуг плата не отменяется. Например, отопление и содержание дома.

