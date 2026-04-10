Когда списывают долги за коммуналку?
Согласно действующему украинскому законодательству, есть понятие срока исковой давности. Для коммунальных долгов, в большинстве, этот период составляет 3 года, сообщает ВРУ.
Читайте также Риски растут: в НБУ спрогнозировали, повысят ли тарифы на коммуналку в апреле
Важно! В некоторых случаях период исковой деятельности может пересматриваться.
Течение исковой давности прерывается в случае совершения должником действия, свидетельствующего о признании им своего долга. Это, например, уплата долга, просьба о рассрочке или отсрочке его выполнения. В конкретном случае это может быть заключение договора о реструктуризации задолженности, что практикуется в последнее время,
– говорится в сообщении.
К тому же стоит знать о том, как уменьшить сумму в платежках. Речь идет о жилье, где никто не проживает сейчас.
Если вы не проживаете дома более 30 дней, то имеете право временно не платить за некоторые услуги. В частности, воду, электроэнергию, газ, рассказывает юрист Михаила Вулах.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо:
- обратиться к поставщику услуг и подать специальное заявление;
- а также – добавить документ, подтверждающий ваше отсутствие в жилье или актуальные показатели счетчиков.
Обратите внимание! За ряд услуг плата не отменяется. Например, отопление и содержание дома.
Что еще важно знать о долгах за коммуналку?
Если вашему долгу за коммуналку более 3 лет, он просто так не отменяется. Здесь все зависит от решения суда. Должник должен самостоятельно отметить, что срок давности иска истек. Однако, именно суд должен утвердить – отказ от взыскания.
В случае, когда вы таки решили погасить долг, а потом сообщили о том, что истек срок давности, средства не возвращаются. Ведь вы отдали деньги добровольно.