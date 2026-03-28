Как подорожает проезд на Львовщине?
Цена одной поездки в маршрутке увеличится минимум с 35 до 45 гривен, как свидетельствуют данные ВОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков".
Повышение тарифов называют вынужденным шагом из-за нестабильности топливного рынка и резкого роста стоимости дизеля в Украине.
По словам перевозчиков, ближайшие месяцы эксперты не прогнозируют стабилизации рынка, а топливо будет только дорожать.
Сейчас закупочная мелкооптовая цена на дизель достигает 90 грн за литр. Предыдущие тарифы на проезд в пригородном и междугородном автомобильном транспорте рассчитаны при стоимости топлива 55,6 грн за литр,
– объяснили в ассоциации.
Из-за этого автотранспортные предприятия с действующими тарифами на проезд вынуждены фактически тратить 80 – 85% прибыли на заправку автобусов. Соответственно, цену билетов хотят поднять.
Повышение стоимости проезда в пригородных и междугородных автобусах Львовщины планируют уже в первой декаде апреля. При этом пассажирам нужно учитывать, что новые тарифы будут разными в зависимости от поездки:
- минимальный проезд будет стоить 45 гривен;
- начиная со 2-й зоны (то есть 5+ километров) тариф за 1 пассажирокилометр будет составлять 3,30 гривны.
В ассоциации отметили, что различные предприятия самостоятельно устанавливают свои тарифы, поэтому цена одного пассажирокилометра может отличаться. Однако разница будет колебаться на уровне 10 – 15 копеек между перевозчиками.
Важно! Это уже второе повышение стоимости проезда за месяц. В начале марта перевозчики Львовщины подняли цены на проезд в пригородных и междугородных маршрутках с 30 до 35 гривен.
Подорожает ли проезд во Львове?
Перевозчики Львова тоже хотят поднять цены на проезд из-за подорожания топлива. Они уже обратились с соответствующим предложением к Львовский городской совет. В частности, предлагают повысить тарифы на 10 гривен.
Однако в горсовете рассматривают несколько вариантов относительно стоимости проезда:
- повысить тарифы на проезд;
- или временно изменить некоторые правила работы е-билета, что позволит компенсировать расходы перевозчиков, не поднимая цены для пассажиров.
Среди изменений рассматривают, например, такие меры:
- временно приостановить бесплатные пересадки, чтобы перевозчики не теряли средства;
- урегулировать оплату льготного проезда для жителей других общин.
Дело в том, что сейчас около 14% льготных поездок во львовском транспорте приходится на людей из других общин. Поэтому город фактически платит за эти перевозки из своего бюджета.
Пока оптимальное решение ищут.
Важно! В любом случае для ветеранов войны, людей с инвалидностью из-за войны, семей погибших и детей из других общин, которые учатся во львовских школах, льготы останутся.
Почему растут цены на топливо?
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объяснил, что резкое подорожание топлива связано прежде всего с ажиотажным спросом. По его словам, ситуация обострилась после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что сразу отразилось на ценах.
Впрочем, эксперт по энергетике Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу отметил, что почти половину стоимости нефтепродуктов, то есть до 47%, формируют налоги, в частности акцизы и НДС. Особенно ощутимой эта нагрузка является для малых и средних трейдеров.
На этом фоне эксперт даже предлагал рассмотреть возможность временного снижения акциза на дизельное топливо в период высоких цен. Такой шаг, по его мнению, мог бы стать альтернативой государственному кэшбеку на топливо.
В то же время президент Владимир Зеленский достиг договоренности с одной из сетей автозаправочных станций о работе с минимальной рентабельностью. Фактически речь идет о продаже топлива без большой наценки, что должно стать ориентиром для других операторов рынка.