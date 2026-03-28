Як здорожчає проїзд на Львівщині?

Ціна однієї поїдки у маршрутці збільшиться мінімум з 35 до 45 гривень, як свідчать дані ВГО "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників".

Підвищення тарифів називають вимушеним кроком через нестабільність паливного ринку та різке зростання вартості дизелю в Україні.

За словами перевізників, найближчими місяцями експерти не прогнозують стабілізації ринку, а паливо лише дорожчатиме.

Зараз закупівельна дрібногуртова ціна на дизель сягає 90 грн за літр. Попередні тарифи на проїзд в приміському і міжміському автомобільному транспорті розраховані при вартості пального 55,6 грн за літр,

– пояснили в асоціації.

Через це автотранспортні підприємства з чинними тарифами на проїзд змушені фактично витрачати 80 – 85% прибутку на заправку автобусів. Відповідно, ціну квитків хочуть підняти.

Півдищення вартості проїзду у приміських та міжміських автобусах Львівщини планують вже у першій декаді квітня. При цьому пасажирам потрібно враховувати, що нові тарифи будуть різними залежно від поїздки:

мінімальо проїзд коштуватиме 45 гривень;

починаючи з 2-ї зони (тобто 5+ кілометрів) тариф за 1 пасажирокілометр складатиме 3,30 гривні.

В асоціації наголосили, що різні підприємства самостійно встановлюють свої тарифи, тому ціна одного пасажирокілометра може відрізнятися. Проте різниця коливатиметься на рівні 10 – 15 копійок між перевізниками.

Важливо! Це вже друге підвищення вартості проїзду за місяць. На початку березня перевізники Львівщини підняли ціни на проїзд у приміських та міжміських маршрутках з 30 до 35 гривень.

Чи здорожчає проїзд у Львові?

Перевізники Львова теж хочуть підняти ціни на проїзд через здорожчання пального. Вони вже звернулися з відповідною пропозицією до Львівської міської ради. Зокрема, пропонують підвищити тарифи на 10 гривень.

Однак в міськраді розглядають кілька варіантів щодо вартості проїзду:

підвищити тарифи на проїзд;

або тимчасово змінити деякі правила роботи е-квитка, що дозволить компенсувати витрати перевізників, не піднімаючи ціни для пасажирів.

Серед змін розглядають, наприклад, такі заходи:

тимчасово призупинити безкоштовні пересадки, щоб перевізникик не втрачали кошти;

врегулювати оплату пільгового проїзду для мешканців інших громад.

Річ у тім, що зараз близько 14% пільгових поїздок у львівському транспорті припадає на людей з інших громад. Тому місто фактично платить за ці перевезення зі свого бюджету.

Поки оптимальне рішення шукають.

Важливо! У будь-якому разі для ветеранів війни, людей з інвалідністю через війну, родин загиблих і дітей з інших громад, які навчаються у львівських школах, пільги залишаться.

Чому ростуть ціни на пальне?