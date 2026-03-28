Як здорожчає проїзд на Львівщині?
Ціна однієї поїдки у маршрутці збільшиться мінімум з 35 до 45 гривень, як свідчать дані ВГО "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників".
Дивіться також Зеленський відповів, чи є ризик нестачі пального для армії
Підвищення тарифів називають вимушеним кроком через нестабільність паливного ринку та різке зростання вартості дизелю в Україні.
За словами перевізників, найближчими місяцями експерти не прогнозують стабілізації ринку, а паливо лише дорожчатиме.
Зараз закупівельна дрібногуртова ціна на дизель сягає 90 грн за літр. Попередні тарифи на проїзд в приміському і міжміському автомобільному транспорті розраховані при вартості пального 55,6 грн за літр,
– пояснили в асоціації.
Через це автотранспортні підприємства з чинними тарифами на проїзд змушені фактично витрачати 80 – 85% прибутку на заправку автобусів. Відповідно, ціну квитків хочуть підняти.
Півдищення вартості проїзду у приміських та міжміських автобусах Львівщини планують вже у першій декаді квітня. При цьому пасажирам потрібно враховувати, що нові тарифи будуть різними залежно від поїздки:
- мінімальо проїзд коштуватиме 45 гривень;
- починаючи з 2-ї зони (тобто 5+ кілометрів) тариф за 1 пасажирокілометр складатиме 3,30 гривні.
В асоціації наголосили, що різні підприємства самостійно встановлюють свої тарифи, тому ціна одного пасажирокілометра може відрізнятися. Проте різниця коливатиметься на рівні 10 – 15 копійок між перевізниками.
Важливо! Це вже друге підвищення вартості проїзду за місяць. На початку березня перевізники Львівщини підняли ціни на проїзд у приміських та міжміських маршрутках з 30 до 35 гривень.
Чи здорожчає проїзд у Львові?
Перевізники Львова теж хочуть підняти ціни на проїзд через здорожчання пального. Вони вже звернулися з відповідною пропозицією до Львівської міської ради. Зокрема, пропонують підвищити тарифи на 10 гривень.
Однак в міськраді розглядають кілька варіантів щодо вартості проїзду:
- підвищити тарифи на проїзд;
- або тимчасово змінити деякі правила роботи е-квитка, що дозволить компенсувати витрати перевізників, не піднімаючи ціни для пасажирів.
Серед змін розглядають, наприклад, такі заходи:
- тимчасово призупинити безкоштовні пересадки, щоб перевізникик не втрачали кошти;
- врегулювати оплату пільгового проїзду для мешканців інших громад.
Річ у тім, що зараз близько 14% пільгових поїздок у львівському транспорті припадає на людей з інших громад. Тому місто фактично платить за ці перевезення зі свого бюджету.
Поки оптимальне рішення шукають.
Важливо! У будь-якому разі для ветеранів війни, людей з інвалідністю через війну, родин загиблих і дітей з інших громад, які навчаються у львівських школах, пільги залишаться.
Чому ростуть ціни на пальне?
Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, що різке подорожчання пального пов’язане насамперед з ажіотажним попитом. За його словами, ситуація загострилася після ескалації конфлікту на Близькому Сході, що одразу відобразилося на цінах.
Втім, експерт з енергетики Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що майже половину вартості нафтопродуктів, тобто до 47%, формують податки, зокрема акцизи та ПДВ. Особливо відчутним це навантаження є для малих і середніх трейдерів.
На цьому тлі експерт навіть пропонував розглянути можливість тимчасового зниження акцизу на дизельне пальне у період високих цін. Такий крок, на його думку, міг би стати альтернативою державному кешбеку на пальне.
Водночас президент Володимир Зеленський досяг домовленості з однією з мереж автозаправних станцій щодо роботи з мінімальною рентабельністю. Фактично йдеться про продаж пального без великої націнки, що має стати орієнтиром для інших операторів ринку.