Сколько стоит проезд в Киеве?

Реальные цены в ответ на запрос "Экономической правды" назвали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. В 2025 году себестоимость проезда в столичном метро составляла 43,68 гривны, а в наземном транспорте Киевпастранса – 23,20 гривны.

Для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, именно поэтому расчет себестоимости проезда отличается.

Однако в обоих случаях ее непременной частью является амортизация, которая отражает износ инфраструктуры и подвижного состава, а также позволяет планировать обновление, отметили в администрации Киева.

Метрополитен включает амортизацию в плановую себестоимость как источник финансирования капитальных инвестиций. В 2025 году ее объем вырос до 6,09 миллиарда гривен (против 5,02 миллиарда гривен в 2024 году), в частности из-за переоценки подвижного состава.

У "Киевпастрансе" сумма включенной в себестоимость амортизации составила 1,70 миллиарда гривен в 2025 году (против 1,76 миллиарда гривен в 2024 году). Правда, для автобусных перевозок не учитывают амортизацию части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за средства бюджета Киева.

Обратите внимание! Альтернативные публичные оценки в департаменте КГГА назвали такими, что могут опираться на неутвержденные методики и выборочный учет расходов.

