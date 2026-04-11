Об этом сообщили в Укрзализныце.

Что известно о тестовой поездке?

В компании рассказали, что вместе с молдавскими коллегами осуществят тестовую поездку поезда №351 Киев – Кишинев до станции Ревака. Она расположена вблизи международного аэропорта Кишинев.

Там пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта,

– отметили в Укрзализныце.

Новый маршрут из Киева в аэропорт Кишинева / Фото Укрзализныци

Как пояснили железнодорожники, такая поездка покажет актуальность остановки рядом с аэропортом среди пассажиров. При условии значительного спроса, остановку на станции Ревака включат в маршрут на постоянной основе.

