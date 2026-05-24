Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, уточнив, что там есть несколько военных баз оккупантов, стоянок подъемных механизмов, которые россияне используют, а также железнодорожные объекты.

Взрывы на ВОТ: Силы обороны выбивают логистику

Силы обороны Украины регулярно направляют беспилотники на вражеские объекты на оккупированных Россией территориях. Недавний удар в районе Мариуполя, по словам руководителя Центра изучения оккупации, был связан в том числе с выводом из строя логистики россиян по железной дороге.

Также до шести попаданий зафиксировано было в Никольской громаде. По словам Андрющенко, там было сосредоточение личного состава российской армии. В результате атаки есть жертвы и раненые. Оккупированные госпитали начали наполняться травмированными оккупантами.

Конкретных результатов стоит подождать. Не хочется озвучивать о них, пока не можем показать последствия. А обнародовать не можем сейчас в целях безопасности, это угрожает нашим людям, которые там находятся. Поверьте, было очень громко. Это была не работа ПВО, а попадание,

– заверил Андрющенко.

Поражения были не только в районе Мариуполя (Донецкая область), но и под оккупированным Мелитополем (Запорожская область). В городе перебои с электроснабжением. Руководитель Центра изучения оккупации рассказал, что были удары по военной логистике российских войск: по грузовикам, железной дороги.

Анализируя последние атаки, Андрющенко пришел к выводу, что украинские защитники крепко взялись выбивать врагу не только автодороги, но и железнодорожную инфраструктуру.

"Горящих поездов будем видеть в последующие недели гораздо больше. Возможно, будет гореть депо. Наша тактика меняется – перекрываются логистические возможности не только военных, но и гражданского обеспечения, в частности в Крыму. Принимая во внимание, что начинается курортный сезон, то дестабилизация является верной тактикой, она будет точно успешна", – подытожил Андрющенко.

Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщал о поражении российского "Урала" на участке дороги между Мариуполем и Новоазовском. По его словам, эта атака 16 мая стала шоком для оккупантов и вызвала серьезное беспокойство. Грузовик полностью сгорел. Он отметил, что такой удар указывает на то, что СОУ имеют огневой контроль над автодорогой, который является сухопутным коридором к полуострову Крым.

Кроме того, он рассказал, что украинские беспилотники атаковали российский транспорт у оккупированного КПП в Донецкой области. Из-за этого россияне пока запретили движение на пути Донецк – Ясиноватая – Горловка. В связи с усилением атак на дороги, которыми передвигаются оккупанты, они пытаются изменить маршруты, например, организуют логистику через Урзуф, это село в Мариупольском районе. Как следствие – ехать приходится дольше.

Он рассказал, что на пункте перехода "Вознесенка – Новоазовск" дроны вбили по двум российским грузовикам, а также по бензовозам под Мангушем. Боясь новых ударов, захватчики прибегают к маскировке военного транспорта под гражданский.