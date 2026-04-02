Потребность в ремонте назревала уже давно. Как рассказал 24 Каналу урбанист, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко, метрополитен проводит постоянный контроль над состоянием тоннелей, было понятно, что состояние далеко не лучшее.

Смотрите также На левом берегу Киева существенные изменения в движении электротранспорта

Почему возникла необходимость ремонта?

Стоит понимать, что мы говорим о тоннелях, которые сделаны в экспериментальных конструкциях. Уже сейчас можно заметить замедление движения метро между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна". Это происходит для того, чтобы сохранить конструкцию тоннелей в нормальном состоянии до момента ремонта.

Для того, чтобы гарантировать безопасность передвижения пассажиров и движения в метро, решили делать этот капитальный ремонт. Более того, мы уже имеем кейс, который был 2 года назад с аварийными закрытиями ветки метрополитена на метро "Демеевская",

– вспомнил Александр Гречко.

Это была кризисная ситуация для городской власти, соответственно они реагируют быстрее и заранее предупреждают о тендере, о возможности капитального ремонта, чтобы население спокойно готовилось к возможным изменениям работы метрополитена.

Какие сложности могут возникнуть для киевлян?

Пока КГГА не дает никакой информации о том, как повлияет капитальный ремонт тоннеля на движение метро. Были сообщения о том, что возможны изменения в режиме работы метрополитена в вечерние и утренние часы. Некоторые эксперты говорят, что не удастся избежать перекрытия метрополитена на этой части. Соответственно большая часть синей ветки метрополитена перестанет двигаться.

Если будет остановка метрополитена, то это вызовет серьезные сложности, потому что вся Оболонь едет в центр города по синей ветке. Так же Вышгород, населенные пункты, которые есть в этом направлении. Многие приезжают к синей ветке метрополитена, а дальше движется по городу,

– отметил соучредитель ОО "Пассажиры Киева".

Более того, станция метро "Почайна" – это место, куда на автобусах, троллейбусах приезжает много людей из Деснянского района, в частности с Троещины. Они пользовались этой станцией метрополитена, чтобы добраться домой или на работу.

Это все транспортная пассажирская нагрузка. Надо будет пытаться распределять нагрузку на другие виды транспорта, но с этим также не все просто. Например, троллейбусов мало. Автобусов достаточно, впрочем есть дефицит водителей. Перекрыть возможности, которые обеспечивал метрополитен, очень сложно.

"И, конечно, будут транспортные задержки, "забитый" транспорт. Но подчеркну, что это произойдет, если все-таки примут решение о том, что метро останавливается на время ремонта", – подчеркнул Александр Гречко.

Как избежать транспортного коллапса?

Урбанист отмечает, что город должен подготовить альтернативы, чтобы люди без задержек добирались до других станций метрополитена, других веток.

Для этого надо запускать экспресс-маршруты, вводить временные или постоянные полосы общественного транспорта, чтобы автобусы не стояли в пробках вместе с автомобилями. Контроль нужно осуществлять, привлекая патрульную полицию, которая сможет штрафовать водителей за движение по полосам общественного транспорта.

Также важно сказать, что некоторую часть людей могли бы перевозить трамваи, которые есть на Оболони, но для этого надо обеспечить их работу. Ведь в планах города есть ремонт трамвайного моста, который проходит над улицей Богатырской,

– добавил Александр Гречко.

Если ремонт трамвайного моста, наложится на срок, когда будет происходить капитальный ремонт тоннеля, то это только ухудшит ситуацию. Допустить этого нельзя, ведь люди по крайней мере смогут воспользоваться трамваем и доехать до Контрактовой площади или до станции "Тараса Шевченко" – в зависимости от того, которая будет работать.

