Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Смотрите также В Киеве людей затянуло в эскалатор на станции "Вокзальной"

Где будет будущая конечная станция метро синей ветки в Киеве?

Согласно детальному плану территории района Теремки-III в Голосеевском районе, новую станцию планируют разместить вдоль автодороги Киев - Одесса, на границе города и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Название станция получила из-за расположения вблизи Одесской площади, которая, в свою очередь, названа из-за близости к международной автомагистрали М05, соединяющей Киев с Одессой.

В то же время из-за недостатка финансирования, а затем и введения военного положения, строительство "Одесской" по состоянию на 2026 год так и не началось.

Сейчас конечная станция синей ветки "Теремки" остается последней на южном направлении. Основные работы метростроителей сосредоточены на продолжении Сырецко-Печерской линии, где продолжается строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская".

Последние инциденты в киевском метро