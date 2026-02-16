Об этом сообщают киевские телеграм-каналы.

Смотрите также Из 10 000 подаренных метро Киева стульев осталась четверть: остальные или сломались, или их украли

Что известно об "агрессивном" эскалаторе в киевском метро?

На станции метро "Вокзальная" у девушки в широких штанах эскалатор затянул низ одежды. Женщина, стоявшая рядом не успела среагировать и упала, ее одежду также затянуло в механизм.

В общем пострадали 2 человека. В Киевском метрополитене и ГСЧС ситуацию не комментировали.

Эскалатор в метро Киеве зажевал одежду посетителей: смотрите видео

Обратите внимание! На эскалаторах в случае попадания одежды в механизм необходимо немедленно нажать кнопку "Стоп". Во время движения эскалатором широкую одежду, шарфы и шнурки нужно держать подальше от движущихся частей.

В киевском метро на нескольких станциях обвалился потолок