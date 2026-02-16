Об этом сообщают киевские телеграм-каналы.
Что известно об "агрессивном" эскалаторе в киевском метро?
На станции метро "Вокзальная" у девушки в широких штанах эскалатор затянул низ одежды. Женщина, стоявшая рядом не успела среагировать и упала, ее одежду также затянуло в механизм.
В общем пострадали 2 человека. В Киевском метрополитене и ГСЧС ситуацию не комментировали.
Эскалатор в метро Киеве зажевал одежду посетителей: смотрите видео
Обратите внимание! На эскалаторах в случае попадания одежды в механизм необходимо немедленно нажать кнопку "Стоп". Во время движения эскалатором широкую одежду, шарфы и шнурки нужно держать подальше от движущихся частей.
На станции метро "Теремки" в Киеве обвалилась часть подвесного потолка. Инцидент произошел из-за неоднократных предварительных повреждений конструкций выхода, полученные во время обстрелов.
Там проводилась подготовка для дальнейшего частичного ремонта входа. движение поездов продолжается по графику, пострадавших нет.