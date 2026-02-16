Дефекты были визуально незаметными, поэтому предотвратить инцидент не удалось. Об этом пишет КГГА.

Читайте также Киев парализовало: ночной снегопад и гололедица вызвали коллапс на дорогах

Почему обвалился потолок на станции метро?

Вечером, 15 февраля, перед одним из входов на станцию метро "Теремки" обвалилась часть подвесного потолка.

Инцидент произошел из-за неоднократных предыдущих повреждений конструкций выхода, полученные во время обстрелов. Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров,

– объяснили в Киевском метрополитене.

Отмечают, что при этом проводилась подготовка для дальнейшего частичного ремонта входа. Сейчас специалисты обследуют подземный переход станции и систему подвесного потолка.

Станция метро "Теремки" работает в обычном режиме, без изменений в движении поездов. Пострадавших также нет.

Какая ситуация сейчас в Киеве?