Дефекты были визуально незаметными, поэтому предотвратить инцидент не удалось. Об этом пишет КГГА.
Читайте также Киев парализовало: ночной снегопад и гололедица вызвали коллапс на дорогах
Почему обвалился потолок на станции метро?
Вечером, 15 февраля, перед одним из входов на станцию метро "Теремки" обвалилась часть подвесного потолка.
Инцидент произошел из-за неоднократных предыдущих повреждений конструкций выхода, полученные во время обстрелов. Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров,
– объяснили в Киевском метрополитене.
Отмечают, что при этом проводилась подготовка для дальнейшего частичного ремонта входа. Сейчас специалисты обследуют подземный переход станции и систему подвесного потолка.
Станция метро "Теремки" работает в обычном режиме, без изменений в движении поездов. Пострадавших также нет.
Какая ситуация сейчас в Киеве?
Ситуация в Киев остается сложнойгород уже несколько месяцев под массированными обстрелами, а энергосистема работает с большими перебоями. Из-за ударов по критической инфраструктуре зимой часть столицы регулярно остается без света, тепла и воды.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в начале года без отопления была почти половина домов, и хотя восстановление продолжается, проблемы еще есть. Коммунальные службы работают без остановки, а для жителей открыли около 1 500 пунктов несокрушимости.
Энергетический эксперт Владимир Омельченко объяснил, что несмотря на удары по западу страны больше всего страдает Киев, ведь именно оттуда электроэнергия поступает в центр и на восток. Атаки по Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также Добротворской и Бурштынской ТЭС подрывают баланс энергосистемы, создавая дефицит в столице.
В то же время эксперт отмечает, что враг пытается вызвать каскадную аварию и блэкаут, а из-за уничтожения энергетических узлов и подстанций существенного улучшения ситуации в Киеве не ожидается как минимум до середины марта, если не прекратятся новые атаки.