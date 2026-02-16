Дефекти були візуально непомітними, тому запобігти інциденту не вдалось. Про це пише КМДА.

Чому обвалилась стеля на станції метро?

Ввечері, 15 лютого, перед одним із входів на станцію метро "Теремки" обвалилась частина підвісної стелі.

Інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів,

– пояснили в Київському метрополітені.

Зазначають, що при цьому проводилась підготовка для подальшого часткового ремонту входу. Зараз фахівці обстежують підземний перехід станції та систему підвісної стелі.

Станція метро "Теремки" працює в звичному режимі, без змін у русі поїздів. Постраждалих також немає.

Яка ситуація зараз у Києві?