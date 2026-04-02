Потреба у ремонті назрівала уже давно. Як розповів 24 Каналу урбаніст, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко, метрополітен проводить постійний контроль над станом тунелів, було зрозуміло, що стан далеко не найкращий.

Дивіться також На лівому березі Києва суттєві зміни в русі електротранспорту

Чому постала потреба ремонту?

Варто розуміти, що ми говоримо про тунелі, які зроблені в експериментальних конструкціях. Уже зараз можна помітити сповільнення руху метро між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна". Це відбувається для того, щоб зберегти конструкцію тунелів в нормальному стані до моменту ремонту.

Для того, щоб гарантувати безпеку пересування пасажирів і руху в метро, вирішили робити цей капітальний ремонт. Ба більше, ми уже маємо кейс, який був 2 роки тому з аварійними закриттями гілки метрополітену на метро "Деміївська",

– пригадав Олександр Гречко.

Це була кризова ситуація для міської влади, відповідно вони реагують швидше та наперед попереджають про тендер, про можливість капітального ремонту, щоб населення спокійно готувалося до можливих змін роботи метрополітену.

Які складнощі можуть виникнути для киян?

Поки КМДА не дає ніякої інформації про те, як вплине капітальний ремонт тунелю на рух метро. Були повідомлення про те, що можливі зміни у режимі роботи метрополітену у вечірні та ранкові години. Деякі експерти кажуть, що не вдасться уникнути перекриття метрополітену на цій частині. Відповідно велика частина синьої гілки метрополітену перестане рухатись.

Якщо буде зупинка метрополітену, то це викличе серйозні складнощі, тому що вся Оболонь їде в центр міста по синій гілці. Так саме Вишгород, населені пункти, які є в цьому напрямку. Багато хто приїжджає до синьої гілки метрополітену, а далі рухається містом,

– зауважив співзасновник ГО "Пасажири Києва".

Ба більше, станція метро "Почайна" – це місце, куди на автобусах, тролейбусах приїжджає багато людей з Деснянського району, зокрема з Троєщини. Вони користувалися цією станцією метрополітену, щоб дістатися додому чи до роботи.

Це все транспортне пасажирське навантаження. Треба буде намагатися розподіляти навантаження на інші види транспорту, але з цим також не все просто. Наприклад, тролейбусів мало. Автобусів достатньо, втім є дефіцит водіїв. Перекрити можливості, які забезпечував метрополітен, дуже складно.

"І, звичайно, будуть транспортні затримки, "забитий" транспорт. Але наголошу, що це станеться, якщо все-таки ухвалять рішення про те, що метро зупиняється на час ремонту", – підкреслив Олександр Гречко.

Як уникнути транспортного колапсу?

Урбаніст наголошує, що місто має підготувати альтернативи, щоб люди без затримок добиралися до інших станцій метрополітену, інших гілок.

Для цього треба запускати експрес-маршрути, запроваджувати тимчасові чи постійні смуги громадського транспорту, щоб автобуси не стояли в заторах разом з автомобілями. Контроль потрібно здійснювати, залучаючи патрульну поліцію, яка зможе штрафувати водіїв за рух смугами громадського транспорту.

Також важливо сказати, що деяку частину людей могли б перевозити трамваї, які є на Оболоні, але для цього треба забезпечити їхню роботу. Адже у планах міста є ремонт трамвайного мосту, який проходить над вулицею Богатирською,

– додав Олександр Гречко.

Якщо ремонт трамвайного мосту, накладеться на термін, коли відбуватиметься капітальний ремонт тунелю, то це тільки погіршить ситуацію. Допустити цього не можна, адже люди принаймні зможуть скористатися трамваєм і доїхати до Контрактової площі чи до станції "Тараса Шевченка" – залежно від того, яка працюватиме.

