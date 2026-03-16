Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Де буде майбутня кінцева станція метро синьої гілки в Києві?
Відповідно до детального плану території району Теремки-III у Голосіївському районі, нову станцію планують розмістити вздовж автодороги Київ — Одеса, на межі міста та Київської області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".
Назву станція отримала через розташування поблизу Одеської площі, яка, своєю чергою, названа через близькість до міжнародної автомагістралі М05, що з'єднує Київ з Одесою.
Водночас через нестачу фінансування, а згодом і запровадження воєнного стану, будівництво "Одеської" станом на 2026 рік так і не розпочалося.
Наразі кінцева станція синьої гілки "Теремки" залишається останньою на південному напрямку. Основні роботи метробудівників зосереджені на продовженні Сирецько-Печерської лінії, де триває спорудження станцій "Мостицька" та "Варшавська".
Останні інциденти у київському метро
Через численні ворожі атаки на Київ на станції метро "Теремки" обвалилася частина підвісної стелі перед одним із входів. У Київському метрополітені пояснили, що інцидент стався внаслідок попередніх пошкоджень конструкцій, отриманих під час обстрілів, частина з яких мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів.
Навесні, під час танення снігу, сильних дощів або різких змін температури, пасажири київського метро помічають на станціях мокрі плями чи локальні протікання. Це пов'язано з підвищенням рівня ґрунтових вод. Усі такі ділянки перебувають під контролем фахівців і оперативно усуваються, а безпека руху поїздів і пасажирів забезпечена.