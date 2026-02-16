Про це повідомляють київські телеграм-канали.

Що відомо про "агресивний" ескалатор у київському метро?

На станції метро "Вокзальна" у дівчини в широких штанах ескалатор затягнув низ одягу. Жінка, що стояла поруч не встигла зреагувати і впала, її одяг також затягнуло в механізм.

Загалом постраждали 2 людини. У Київському метрополітені та ДСНС ситуацію не коментували.

Ескалатор у метро Києві зажував одяг відвідувачів: дивіться відео

Зверніть увагу! На ескалаторах у разі потрапляння одягу у механізм необхідно негайно натиснути кнопку "Стоп". Під час руху ескалатором широкий одяг, шарфи та шнурки потрібно тримати подалі від рухомих частин.

