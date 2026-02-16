Про це повідомляють київські телеграм-канали.
Що відомо про "агресивний" ескалатор у київському метро?
На станції метро "Вокзальна" у дівчини в широких штанах ескалатор затягнув низ одягу. Жінка, що стояла поруч не встигла зреагувати і впала, її одяг також затягнуло в механізм.
Загалом постраждали 2 людини. У Київському метрополітені та ДСНС ситуацію не коментували.
Ескалатор у метро Києві зажував одяг відвідувачів: дивіться відео
Зверніть увагу! На ескалаторах у разі потрапляння одягу у механізм необхідно негайно натиснути кнопку "Стоп". Під час руху ескалатором широкий одяг, шарфи та шнурки потрібно тримати подалі від рухомих частин.
У київському метро на кількох станціях обвалилася стеля
На станції метро "Теремки" в Києві обвалилася частина підвісної стелі. Інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів.
Там проводилась підготовка для подальшого часткового ремонту входу. рух поїздів триває за графіком, постраждалих немає.