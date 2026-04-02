Про це повідомила КМДА.
Чому перекривають проспект Європейського Союзу?
У Києві подовжили обмеження руху транспорту на проспекті Європейського Союзу – вони діятимуть до грудня 2026 року. Таке рішення ухвалили через необхідність продовження будівництва метро на Виноградар.
Спочатку перекриття ділянки між проспектами Василя Порика та Свободи планували завершити до 5 квітня 2026 року. Втім, строки переглянули, і тепер обмеження триватимуть до 1 грудня 2026 року.
У відомстві пояснюють: на об’єкті розгорнута активна фаза робіт із будівництва нової ділянки Сирецько-Печерської лінії у напрямку Виноградаря. Зокрема, триває прокладання тунелів і підготовка інфраструктури для майбутніх станцій.
Через це наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме за зміненими маршрутами. Водіям і пасажирам радять заздалегідь враховувати об’їзди під час планування поїздок.
У КМДА також наголошують, що будівництво метро на Виноградар залишається одним із ключових інфраструктурних проєктів столиці, який у перспективі має суттєво розвантажити наземний транспорт у цьому районі.
Яка реальна собівартість поїздки в київському метро
Директор ГО "Інститут міста" Олександр Сергієнко зазначає, ціну проїзду варто підняти у півтора-два рази. Тобто оновлена вартість може бути на рівні 12 – 16 гривень.
Експерт пропонує визначити, яку частку середнього доходу киянина становили 8 гривень у 2018 році й потім порівняти показник з відповідним за 2025 рік.
Водночас ще наприкінці 2024 року сам метрополітен повідомляв, що реальна собівартість поїздки одного пасажира становить 36,90 гривні.