Об этом сообщила КГГА.

Почему перекрывают проспект Европейского Союза?

В Киеве продлили ограничения движения транспорта на проспекте Европейского Союза – они будут действовать до декабря 2026 года. Такое решение приняли из-за необходимости продолжения строительства метро на Виноградарь.

Сначала перекрытие участка между проспектами Василия Порика и Свободы планировали завершить до 5 апреля 2026 года. Впрочем, сроки пересмотрели, и теперь ограничения продлятся до 1 декабря 2026 года.

В ведомстве объясняют: на объекте развернута активная фаза работ по строительству нового участка Сырецко-Печерской линии в направлении Виноградаря. В частности, продолжается прокладка тоннелей и подготовка инфраструктуры для будущих станций.

Поэтому наземный общественный транспорт и в дальнейшем будет курсировать по измененным маршрутам. Водителям и пассажирам советуют заранее учитывать объезды при планировании поездок.

В КГГА также отмечают, что строительство метро на Виноградарь остается одним из ключевых инфраструктурных проектов столицы, который в перспективе должен существенно разгрузить наземный транспорт в этом районе.

