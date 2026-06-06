В сети публикуют кадры из столицы, передает 24 Канал.
Смотрите также Жара до +29, но с дождями, грозами и шквалами: какую погоду прогнозируют на 7 июня
Что известно о непогоде в Киеве?
Жители делятся в соцсетях, что Киев буквально превратился в Венецию.
После мощной грозы в некоторых районах столицы автомобили "плывут" по дорогам.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Непогода в Киеве: смотрите видео
Непогода в Киеве: смотрите видео
На некоторых кадрах видно, как вода бьет фонтанами из люков.
К сожалению, не обошлось без повреждений. Кое-где ветром разрушило фасады зданий и повалило деревья.
Непогода в Киеве: смотрите видео
Непогода еще задержится. Укргидрометцентр предупреждает об опасности и в воскресенье по всей Украине, кроме восточных областей.
Непогода в Киеве: смотрите видео
Так, 7 июня прогнозируют грозы, а днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях – значительный дождь.
Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.
Непогода в Киеве: смотрите видео
Напомним, что ранее синоптики прогнозировали, что атмосферный фронт с запада принесет дожди и грозы. Сначала больше всего осадков будет в западных областях, а затем они постепенно будут смещаться в центральные, северные и восточные регионы. Уже 8 июня атмосферный фронт доберется до Левобережья.
В то же время Наталья Птуха сообщала, что в течение следующего на территории Украины будет царить теплая погода.