В сети публикуют кадры из столицы, передает 24 Канал.

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Что известно о непогоде в Киеве?

Жители делятся в соцсетях, что Киев буквально превратился в Венецию.

После мощной грозы в некоторых районах столицы автомобили "плывут" по дорогам.

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Непогода в Киеве: смотрите видео

Непогода в Киеве: смотрите видео

На некоторых кадрах видно, как вода бьет фонтанами из люков.

К сожалению, не обошлось без повреждений. Кое-где ветром разрушило фасады зданий и повалило деревья.

Непогода в Киеве: смотрите видео



Непогода еще задержится. Укргидрометцентр предупреждает об опасности и в воскресенье по всей Украине, кроме восточных областей.

Непогода в Киеве: смотрите видео

Так, 7 июня прогнозируют грозы, а днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях – значительный дождь.

Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

Непогода в Киеве: смотрите видео

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали, что атмосферный фронт с запада принесет дожди и грозы. Сначала больше всего осадков будет в западных областях, а затем они постепенно будут смещаться в центральные, северные и восточные регионы. Уже 8 июня атмосферный фронт доберется до Левобережья.

В то же время Наталья Птуха сообщала, что в течение следующего на территории Украины будет царить теплая погода.