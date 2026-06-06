Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какую погоду ожидать в воскресенье?

Синоптики прогнозируют, что осадки обойдут только восток страны, тогда как в других регионах ожидаются умеренные дожди и грозы. Также в отдельных районах днем возможны град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Значительные дожди пройдут в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В ночные и утренние часы Закарпатья местами укроет туман.

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Ожидается ветер переменных направлений, а в западных областях северо-западного, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью составит +13 – +18 градусов. В западных регионах несколько холоднее +10 – +15 градусов. Днем пригреет до +24 – +29 градусов. В то же время на западе, в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях столбики термометров покажут +20 – +25 градусов.

Температура в областных центрах

Киев +21...+23

Ужгород +26...+28

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +22...+24

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +24...+26

Винница +22...+24

Одесса +22...+24

Николаев +26...+28

Херсон +26...+28

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +25...+27

Полтава +26...+28

Днепр +26...+28

Запорожье +26...+28

Донецк +25...+26

Луганск +24...+26

Харьков +26...+28

Прогноз погоды на 7 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшее время атмосферный фронт с запада принесет дожди и грозы. Сначала больше всего осадков будет в западных областях, а затем они постепенно будут смещаться в центральные, северные и восточные регионы. Например, 8 июня атмосферный фронт доберется до Левобережья.