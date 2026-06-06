Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
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Какую погоду ожидать в воскресенье?
Синоптики прогнозируют, что осадки обойдут только восток страны, тогда как в других регионах ожидаются умеренные дожди и грозы. Также в отдельных районах днем возможны град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Значительные дожди пройдут в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В ночные и утренние часы Закарпатья местами укроет туман.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ожидается ветер переменных направлений, а в западных областях северо-западного, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
По данным синоптиков, температура воздуха ночью составит +13 – +18 градусов. В западных регионах несколько холоднее +10 – +15 градусов. Днем пригреет до +24 – +29 градусов. В то же время на западе, в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях столбики термометров покажут +20 – +25 градусов.
Температура в областных центрах
- Киев +21...+23
- Ужгород +26...+28
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +24...+26
- Винница +22...+24
- Одесса +22...+24
- Николаев +26...+28
- Херсон +26...+28
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +25...+27
- Полтава +26...+28
- Днепр +26...+28
- Запорожье +26...+28
- Донецк +25...+26
- Луганск +24...+26
- Харьков +26...+28
Прогноз погоды на 7 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшее время атмосферный фронт с запада принесет дожди и грозы. Сначала больше всего осадков будет в западных областях, а затем они постепенно будут смещаться в центральные, северные и восточные регионы. Например, 8 июня атмосферный фронт доберется до Левобережья.