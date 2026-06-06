Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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В каких областях будет дождь?

Укргидрометцентр сообщает, что в ближайшие дни в Украине сохранится типичная для начала лета погода с постепенным повышением температуры, но неустойчивость атмосферы будет вызывать локальные кратковременные дожди и грозы.

В течение выходных на погоду будет влиять атмосферный фронт, который будет двигаться с запада. В субботу, 6 июня, кратковременные дожди и грозы будут в западных, а затем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях.

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В воскресенье, 7 июня, к такой зоне осадков также присоединятся Одесская и Черкасская области, местами там возможны значительные дожди. Уже в понедельник, 8 июня, атмосферных фронт, по данным синоптиков, изменится на Левобережье.

Таким образом, если обобщать, данные специалистов свидетельствуют о том, что вскоре больше всего осадков сначала придется на западные регионы, после чего зона дождей постепенно изменится до центральных, северных, а также восточных областей.

Что будет с температурами?

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 11 до 19 градусов тепла, а в дневное время будет прогреваться в пределах от 22 до 29 градусов. Но в западных областях, а иногда и в северных регионах может быть прохладнее.

По данным синоптиков, из-за облачности и осадков в этих частях Украины ожидается от 20 до 25 градусов тепла в дневное время. Несмотря на это, в целом температурный фон все больше будет соответствовать летним показателям.

В то же время во время прохождения атмосферного фронта и развития грозовой деятельности возможны локальные усиления ветра. Поэтому, как отметила Наталья Птуха, в дальнейшем стоит следить за предупреждениями Укргидрометцентра.

Кстати, ранее Наталья Птуха сообщала, что до конца текущей недели и в течение следующей на территории Украины и в дальнейшем будет царить теплая погода. Несмотря на такие условия, местами могут быть кратковременные дожди и грозы.