Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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У яких областях буде дощ?

Укргідрометцентр повідомляє, що найближчими днями в Україні збережеться типова для початку літа погода з поступовим підвищення температури, але нестійкість атмосфери спричинятиме локальні короткочасні дощі і грози.

Протягом вихідних на погоду впливатиме атмосферний фронт, який рухатиметься із заходу. У суботу, 6 червня, короткочасні дощі і грози будуть у західних, а згодом у Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

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У неділю, 7 червня, до такої зони опадів також доєднаються Одеська та Черкаська області, місцями там можливі значні дощі. Уже в понеділок, 8 червня, атмосферних фронт, за даними синоптиків, зміниться на Лівобережжя.

Таким чином, якщо узагальнювати, дані фахівців свідчать про те, що невдовзі найбільше опадів спершу припаде на західні регіони, після чого зона дощів поступово зміниться до центральних, північних, а також східних областей.

Що буде з температурами?

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, а у денний час прогріватиметься в межах від 22 до 29 градусів. Але у західних областях, а подекуди й у північних регіонах може бути прохолодніше.

За даними синоптиків, через хмарність та опади у цих частинах України очікується від 20 до 25 градусів тепла у денний час. Попри це, загалом температурний фон дедалі більше відповідатиме літнім показникам.

Водночас під час проходження атмосферного фронту та розвитку грозової діяльності можливі локальні посилення вітру. Тому, як наголосила Наталія Птуха, надалі варто слідкувати за попередженнями Укргідрометцентру.

До речі, раніше Наталія Птуха повідомляла, що до кінця поточного тижня та впродовж наступного на території України і надалі пануватиме тепла погода. Попри такі умови, подекуди можуть бути короткочасні дощі та грози.