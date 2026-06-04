Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для NV.

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Де буде найтепліше в Україні?

Наталія Птуха повідомила, що впродовж 5 червня в окремих районах західних і східних областей очікуються короткочасні дощі та грози. Попри такі умови у цих частина, у більшості регіонів країни переважатиме суха і сонячна погода.

Водночас представниця Укргідрометцентру зауважила, що потепління в Україні триватиме. У нічні години очікується підвищення до 17 градусів тепла, своєю чергою вдень стовпчики термометрів зростуть до 27 градусів тепла.

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На вихідних, 6 – 7 червня, у деяких північних, центральних і південних областях можливі дощі та грози. Денні максимуми становитимуть від 20 до 26 градусів тепла, а на півдні і південному сході місцями буде до 29 градусів тепла.

Дещо прохолодніше буде у західних областях. Там очікується лише від 18 до 23 градусів тепла. За попередніми прогнозами фахівців, тепла погода збережеться і наступного тижня, тоді на півдні може бути до 30 градусів тепла.

На що звернути увагу?

За її словами, можливі грози можуть супроводжуватися шквалистим вітром тому необхідно стежити за актуальними попередженнями Укргідрометцентру, оскільки заздалегідь спрогнозувати подібні явища, на жаль, складно.

Також вона попередила Волинську, Тернопільську та Сумські області про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через дефіцит опадів, що є типовим для літа, коли дощі часто розподіляються територією нерівномірно.

Чи буде червень сильно спекотним?

Цього року червень в Україні, за прогнозами синоптиків, буде дещо теплішим за кліматичну норму. Водночас фахівці не очікують суттєвих температурних аномалій або значних відхилень від середніх багаторічних показників.

Метеорологиня Віра Балабух припускала, що вже традиційно найспекотнішим місяцем влітку може стати липень, але прогнози стосовно середньої температури сезону неоднозначні. Також можлива посуха у західній частині.