Відповідну інформацію розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух у коментарі для УНІАН.

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Чи можлива сильна спека влітку?

Метеорологиня повідомила, що раніше провідні світові прогностичні центри очікували, середня температура в Україні буде на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму. Утім, не всі згідні з таким потенційним розвитком ситуації.

Зараз Європейський центр середньострокових прогнозів зберігає цю тенденцію, тоді як NOAA знижує температуру, особливо в червні. Але при цьому ймовірність спекотних днів значно вища, ніж ймовірність аномально холодних днів. Особливо це характерно для липня,

– розповіла вона.

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Таким чином, за її словами, найвищі температури в Україні впродовж цього літа традиційно очікуються у липні. Водночас Віра Балабух наголосила, що зі зростанням спеки також підвищуватиметься рівень пожежної небезпеки.

"Але, знаючи характерні особливості літнього періоду, ми розуміємо, що для цього періоду характерна інтенсивна конвективна діяльність. Тобто зливи, грози, гради, шквали, смерчі теж спостерігатимуться влітку", – додала вона.

У яких областях можлива посуха?

Віра Балабух також зазначила, що в Україні, як і в усьому світі, зберігається тенденція до зростання інтенсивності та небезпечності погодних явищ. За її словами, подібні процеси стають дедалі помітнішими на тлі кліматичних змін.

Крім вищезгаданого, науковиця інституту також повідомила, що, за попередніми прогностичними оцінками фахівців, найбільші температурні аномалії упродовж літнього сезону насамперед очікуються у західних областях.

Таким чином відповідні регіони і надалі можуть потерпати від посухи, яка спостерігалася там протягом останніх місяців, і за попередньою інформацією, радше за все може зберегтися у цій частині країни щонайменше в червні.

До речі, Віра Балабух розповідала, що зміна енергетичного балансу Землі робить погоду більш нестабільною і сприяє посиленню небезпечних явищ. Це характерно не лише для України, але й для всієї північної півкулі.