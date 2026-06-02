Таку інформацію повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух у коментарі для УНІАН.

Чому негоди стало більше?

Метеорологиня повідомила, що останніми роками у світі дедалі частіше фіксують небезпечні та досить інтенсивні погодні явища, і фахівці стурбовані тим, що їхній масштаб продовжує зростати, а рекорди перевищують попередні.

Також Віра Балабух наголосила, що температурні зміни вже вимірюються не десятим частками градуса, а цілими градусами. Ба більше, кожен новий температурний максимум, за її словами, стає дедалі відчутнішим і масштабнішим.

Науковиця зазначила, що зростання кількості погодних аномалій пов'язане з кліматичними змінами. На це, зокрема, впливають зміни атмосферної циркуляції та посилення меридіональних процесів, які сприяють коливанням.

З посиленням меридіональних атмосферних процесів пов'язані різкі переходи від тепла до похолодання, які є одним із наслідків глобального потепління, яке є нерівномірним, але так чи інакше зачіпає усі частини планети.

Це настільки серйозна проблема, що з минулого року Всесвітня метеорологічна організація вже почала відстежувати, моніторити ще один такий показник кліматичної системи як енергетичний баланс. Тому що всі ці зміни свідчать про зміну енергетичного балансу нашої планети – настільки вони потужні,

– каже вона.

Які наслідки це може мати?

Тож нинішні коливання є наслідком зміни енергетичного балансу і посилення вищезгаданих процесів. Ідеться не про тимчасове або випадкове явище, характерне лише для окремого сезону, а про прояви ширших кліматичних змін.

А це ті тенденції, які зараз почали проявлятися, на жаль. Імовірно, оскільки ріст температури і далі прогнозується, що він буде зростати, очевидно, що такі процеси будуть зберігатися і, можливо, посилюватися,

– наголосила метеорологиня.

Зауважимо, Наталія Птуха наголошувала, що прогнози для Європи не варто відразу застосовувати для України, адже погодні умови можуть суттєво відрізнятися навіть між окремими регіонами однієї країни, а не лише між державами.