Такую информацию сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух в комментарии для УНИАН.

Почему непогоды стало больше?

Метеоролог сообщила, что в последние годы в мире все чаще фиксируют опасные и достаточно интенсивные погодные явления, и специалисты обеспокоены тем, что их масштаб продолжает расти, а рекорды превышают предыдущие.

Также Вера Балабух отметила, что температурные изменения уже измеряются не десятым долями градуса, а целыми градусами. Более того, каждый новый температурный максимум, по ее словам, становится все более ощутимым и масштабным.

Ученая отметила, что рост количества погодных аномалий связан с климатическими изменениями. На это, в частности, влияют изменения атмосферной циркуляции и усиление меридиональных процессов, которые способствуют колебаниям.

С усилением меридиональных атмосферных процессов связаны резкие переходы от тепла к похолоданию, которые являются одним из последствий глобального потепления, которое является неравномерным, но так или иначе затрагивает все части планеты.

Это настолько серьезная проблема, что с прошлого года Всемирная метеорологическая организация уже начала отслеживать, мониторить еще один такой показатель климатической системы как энергетический баланс. Потому что все эти изменения свидетельствуют об изменении энергетического баланса нашей планеты – настолько они мощные,

– говорит она.

Какие последствия это может иметь?

Поэтому нынешние колебания являются следствием изменения энергетического баланса и усиления вышеупомянутых процессов. Речь идет не о временном или случайном явлении, характерно только для отдельного сезона, а о проявлениях более широких климатических изменений.

А это те тенденции, которые сейчас начали проявляться, к сожалению. Вероятно, поскольку рост температуры и дальше прогнозируется, что он будет расти, очевидно, что такие процессы будут сохраняться и, возможно, усиливаться,

– подчеркнула метеоролог.

Заметим, Наталья Птуха отмечала, что прогнозы для Европы не стоит сразу применять для Украины, ведь погодные условия могут существенно отличаться даже между отдельными регионами одной страны, а не только между государствами.