Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 3 июня?

По данным синоптиков, погода будет облачной с прояснениями. Умеренные дожди прогнозируют на Правобережье, ночью в Винницкой, Кировоградской, а также Одесской областях ночью пройдут значительные осадки, в других регионах будет сухо.

На Закарпатье и Прикарпатье в ночные и утренние часы ожидается туман. Ветер будет двигаться юго-восточным направлением, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температурный фон в ближайшие сутки ощутимо не изменится.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем ожидается от 16 до 21 градуса тепла. В то же время на Закарпатье и крайнем юге страны столбики термометров повысятся до 25 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +16...+18;

Ужгород +22...+24;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +19...+21;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +18...+20;

Ровно +17...+19;

Житомир +18...+20;

Винница +16...+18;

Одесса +20...+22;

Николаев +19...+21;

Херсон +19...+21;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +18...+20;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +19...+21;

Сумы +20...+22;

Полтава +22...+24;

Днепр +21...+23;

Запорожье +19...+21;

Донецк +21...+23;

Луганск +22...+24;

Харьков +20...+22.



Прогноз погоды в Украине на 3 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

К слову, июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение ближайшего месяца будет несколько выше многолетних показателей. Но значительных отклонений не прогнозируют.