Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 3 июня?

По данным синоптиков, погода будет облачной с прояснениями. Умеренные дожди прогнозируют на Правобережье, ночью в Винницкой, Кировоградской, а также Одесской областях ночью пройдут значительные осадки, в других регионах будет сухо.

На Закарпатье и Прикарпатье в ночные и утренние часы ожидается туман. Ветер будет двигаться юго-восточным направлением, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температурный фон в ближайшие сутки ощутимо не изменится.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем ожидается от 16 до 21 градуса тепла. В то же время на Закарпатье и крайнем юге страны столбики термометров повысятся до 25 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +16...+18;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +18...+20;
  • Тернополь +18...+20;
  • Черновцы +19...+21;
  • Хмельницкий +18...+20;
  • Луцк +18...+20;
  • Ровно +17...+19;
  • Житомир +18...+20;
  • Винница +16...+18;
  • Одесса +20...+22;
  • Николаев +19...+21;
  • Херсон +19...+21;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +18...+20;
  • Черкассы +16...+18;
  • Чернигов +19...+21;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +19...+21;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +20...+22.

Погода на 3 июня 2026 года
Прогноз погоды в Украине на 3 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

К слову, июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение ближайшего месяца будет несколько выше многолетних показателей. Но значительных отклонений не прогнозируют.