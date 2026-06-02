Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 3 июня?
По данным синоптиков, погода будет облачной с прояснениями. Умеренные дожди прогнозируют на Правобережье, ночью в Винницкой, Кировоградской, а также Одесской областях ночью пройдут значительные осадки, в других регионах будет сухо.
На Закарпатье и Прикарпатье в ночные и утренние часы ожидается туман. Ветер будет двигаться юго-восточным направлением, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температурный фон в ближайшие сутки ощутимо не изменится.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем ожидается от 16 до 21 градуса тепла. В то же время на Закарпатье и крайнем юге страны столбики термометров повысятся до 25 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +16...+18;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +18...+20;
- Черновцы +19...+21;
- Хмельницкий +18...+20;
- Луцк +18...+20;
- Ровно +17...+19;
- Житомир +18...+20;
- Винница +16...+18;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +19...+21;
- Херсон +19...+21;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +18...+20;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +19...+21;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +20...+22.
Прогноз погоды в Украине на 3 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра
К слову, июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение ближайшего месяца будет несколько выше многолетних показателей. Но значительных отклонений не прогнозируют.