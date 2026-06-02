Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 3 червня?
За даними синоптиків, погода буде хмарною з проясненнями. Помірні дощі прогнозують на Правобережжі, уночі у Вінницькій, Кіровоградській, а також Одеській областях уночі пройдуть значні опади, в інших регіонах буде сухо.
На Закарпатті та Прикарпатті у нічні та ранкові години очікується туман. Вітер рухатиметься південно-східним напрямком, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температурний фон найближчої доби відчутно не зміниться.
Уночі температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень очікується від 16 до 21 градуса тепла. Водночас на Закарпатті і крайньому півдні країни стовпчики термометрів підвищаться до 25 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +16...+18;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +18...+20;
- Чернівці +19...+21;
- Хмельницький +18...+20;
- Луцьк +18...+20;
- Рівне +17...+19;
- Житомир +18...+20;
- Вінниця +16...+18;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +19...+21;
- Херсон +19...+21;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +18...+20;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +19...+21;
- Суми +20...+22;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +19...+21;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +22...+24;
- Харків +20...+22.
Прогноз погоди в Україні на 3 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
До слова, червень в Україні очікується теплішим за кліматичну норму, оскільки, ймовірно, середня температура протягом найближчого місяця буде дещо вищою за багаторічні показники. Але значних відхилень не прогнозують.