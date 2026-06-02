Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН.

Що буде з погодою найближчого тижня?

Іван Семиліт повідомив, що на початку червня в Україні відбуватиметься зміна повітряних мас. За його словами, холодне повітря поступово відступатиме у східному напрямку, а натомість із Західної Європи надходитиме тепліше.

Тому температура повітря найближчими днями поступово підвищуватиметься. Уночі очікується від 8 до 15 градусів тепла, а вдень зросте в межах від 18 до 23 градусів тепла. У південних областях подекуди пригріє до 25 градусів тепла.

Загалом 2 червня у більшості регіонів переважатиме суха погода завдяки впливу області підвищеного атмосферного тиску. У західній і південно-західній частинах під впливом нового атмосферного фронту будуть дощі.

Але надалі тиск почне падати, тож дощі поширяться: в середу – на Правобережжя, а в четвер – на більшу частину території України, крім східних областей

– каже фахівець.

За його словами, дещо тепліші умови очікуються у п'ятницю, 5 червня, дощова погода утримається лише у західній частині країни. В інших областях короткочасні дощі випадатимуть локально і переважно у денні години.

Чи будуть різкі погодні зміни?

Синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що на початку червня по всій території України очікується поступове підвищення температури повітря та опади у вигляді дощів. У деяких областях денні максимуми будуть дещо спекотні.

Загалом найближчими днями через проходження атмосферних фронтів у частині областей подекуди можливі короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами. Попри це, навіть серйозного граду очікувати не варто.