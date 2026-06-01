Там пошкоджено 18 будівель, частина з них – зруйнована вщент. Про це інформує RMF24.

Що відомо про негоду в Польщі?

Смерч накрив село Опольське воєводство 30 травня. Тоді місцеві рятувальники фіксували понад 30 звернень через наслідки погоди.

У Бальцажовіце Стшелецького повіту негода пошкодила дахи будинків, обірвала лінії електропередач і повалила багато дерев.

Загалом, там нарахували близько 18 пошкоджених будівель, окремі з них зруйновані повністю. Мер гміни Уязд, до якої входить село, називає картину на місці "апокаліптичною".

У повідомленні метеорологічного агентства йдеться, що швидкість вітрового потоку могла сягати приблизно двохсот кілометрів на годину.

Наслідки смерчу в Польщі: дивіться фото

У цьому ж районі у серпні 2008 року вже спостерігали смерч, який вважається найсильнішим у Польщі за кілька десятиліть. Тоді було пошкоджено близько ста п'ятдесяти будівель.

Нагадаємо, що навесні минулого, 2025 року, на Київщині теж вирував торнадо. Еколог Олександр Соколенко пояснив, що такі явища виникають через зіткнення різних повітряних мас, а через кліматичні зміни їх кількість в Україні може зростати.

За його словами, торнадо сталося через різке надходження холодного повітря після періоду теплої, майже літньої погоди.