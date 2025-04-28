Впрочем, эксперты говорят, что это природное явление было больше похожим на смерч, что мало чем отличается от торнадо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Какова причина возникновения торнадо на Киевщине и как оно образуется

Эколог Александр Соколенко объясняет, что торнадо – это атмосферный вихрь, который образуется в результате столкновения двух контрастных воздушных масс – холодной и теплой. Он отмечает, что чем больше их контрастность, тем больше рисков для образования таких атмосферных явлений.

Есть регионы на планете, где торнадо происходят чаще, например, на юге США или и в других штатах, над которыми передвигаются воздушные массы с океана. Когда они встречаются с контрастными воздушными массами, это способствует образованию торнадо, поэтому они там более разрушительны и могут снести целые поселения, что иногда и случается,

– говорит Соколенко.

Он добавляет, что в Украине торнадо и смерчи менее опасны. Однако природа их образования одинакова. По его словам, торнадо и смерчи и раньше были в Украине, но больше эти природные явления фиксируются именно на юге страны, там, где с одной стороны есть влияние моря, а с другой – большая солнечная активность.

Соколенко объясняет, что, когда на юге стоит жаркая погода с температурой воздуха +40 градусов и вдруг происходит вторжение арктического воздуха, при таких условиях часто формируется торнадо. Они могут возникать над морем или неподалеку от берега.

Однако, из-за климатических изменений, которые сейчас происходят в Украине, их может стать больше. Эколог отмечает, что торнадо, который заметили на Киевщине, не был слишком мощным. По его словам, если бы кто-то из людей оказался в его эпицентре, то вихрь мог бы вырвать что-то из рук у человека или максимум сбить его с ног.

Он добавляет, что такое природное явление возникло на Киевщине из-за того, что сначала фактически наступило климатическое лето, а затем произошло вторжение холодной воздушной массы. Соколенко отмечает, что торнадо в апреле является аномалией, ведь в основном они образуются в Украине в период с июня по август.

По его словам, в будущем таких природных явлений будет становиться больше. Соколенко отмечает, что Украина по природным явлениям понемногу превращается в США.

К слову, в марте в Соединенных Штатах бушевал разрушительный торнадо. Тогда стихия унесла жизни по меньшей мере 34 человек.