Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Яка погода буде на початку тижня?

У понеділок, 1 червня, можливі дощі у північних і східних областях, на крайньому заході та в Криму і Приазов'ї. Температура повітря вночі буде в межах +5…+10 градусів, а вдень коливатиметься в діапазоні +17…+22 градусів.

У вівторок, 2 червня, короткочасні грозові дощі пройдуть лише у Карпатах та на Закарпатті. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, але вдень стовпчики термометрів показуватимуть +19…+25 градусів.

У середу, 3 червня, короткочасні грозові дощі знову пройдуть лише у Карпатах і на Закарпатті. Температура повітря уночі сягатиме в межах +9…+15 градусів, удень буде +21…+26 градусів, у районі Поділля – +18…+23 градусів.

У четвер, 4 червня, грозові дощі, який місцями будуть з градом, прогнозують лише на крайньому заході та в Карпатах. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+16 градусів, удень – +22…+27 градусів.

У п'ятницю, 5 червня, грозові дощі можливі у західних і північних областях, подекуди будуть град і шквали. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 градусів, удень буде підвищення до +24...+29 градусів.

У суботу, 6 червня, сухо буде лише на крайньому заході та крайньому сході, в інших регіонах – дощ, грози і шквали. Температура повітря вночі буде +13...+18 градусів, удень прогнозують зростання до +22...+28 градусів.

У неділю, 7 червня, дощі охоплять більшість областей, подекуди – грози, град та шквали. Температура вночі буде +12…+17 градусів, удень +21…+26 градусів, у південно-східній половині та на Закарпатті – +27…+29 градусів.

Про що свідчать попередні прогнози?

Раніше повідомляли, що найближчим часом передумов для випадіння сильного граду по усій території України майже немає, оскільки через нижчі температури наразі не спостерігається достатньо інтенсивного прогріву.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що кінець поточного тижня принесе зміну погодних умов, яке принесе поступове потепління, проте підвищення температурних значень буде помірним.