Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Якої погоди очікувати?

Представниця Укргідрометцентра повідомила, що найближчим часом передумов для випадіння граду по областях майже немає. За її словами, через нижчі температури наразі не спостерігається достатньо інтенсивного прогріву.

Вона пояснила, що таки прогрів необхідний для формування потужних купчасто-дощових хмар. Водночас Наталія Птуха уточнила, що натомість подекуди можливі грози, але все ж здебільшого вони матимуть локальний характер.

За її словами, грози можливі у південних областях, де температурні показники наразі залишаються дещо вищими. Утім, синоптикиня закликала стежити за офіційними попередженнями фахівців, які спостерігають за ситуацією.

Варто слідкувати за попередженнями. Якщо гроза буде надходити до конкретних областей, то фахівці будуть оприлюднювати відповідні попередження,

– наголосила вона.

Про що повідомляли раніше?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що наприкінці травня Україну накриє хвиля аномально холодної погоди через вплив циклону та надходження прохолодного повітря. Температури будуть нижчими за звичну норму.

Загалом погода найближчими днями буде нестійкою і супроводжуватиметься короткочасними дощами та грозами. Сильної зливи наразі не прогнозують, інтенсивність опадів переважно коливатиметься від слабкої до помірної.