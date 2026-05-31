Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Какой погоды ожидать?

Представительница Укргидрометцентра сообщила, что в ближайшее время предпосылок для выпадения града по областям почти нет. По ее словам, из-за низких температур пока не наблюдается достаточно интенсивного прогрева.

Она объяснила, что таки прогрев необходим для формирования мощных кучево-дождевых облаков. В то же время Наталья Птуха уточнила, что зато местами возможны грозы, но все же в основном они будут иметь локальный характер.

По ее словам, грозы возможны в южных областях, где температурные показатели пока остаются несколько выше. Впрочем, синоптик призвала следить за официальными предупреждениями специалистов, которые наблюдают за ситуацией.

Стоит следить за предупреждениями. Если гроза будет поступать в конкретные области, то специалисты будут обнародовать соответствующие предупреждения,

– подчеркнула она.

О чем сообщали ранее?

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в конце мая Украину накроет волна аномально холодной погоды из-за влияния циклона и поступления прохладного воздуха. Температуры будут ниже привычной нормы.

В целом погода в ближайшие дни будет неустойчивой и будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Сильного ливня пока не прогнозируют, интенсивность осадков преимущественно будет колебаться от слабой до умеренной.