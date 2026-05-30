Местами ожидаются дожди, град и шквалистый ветер. Об этом свидетельствует прогноз украинского синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Что будет с погодой на выходных?

Суббота, 30 мая

В западных областях прогнозируют умеренные дожди, которые местами будут в сопровождении грозы, во время которой возможен порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем ожидается +17...+22 градусов.

В северных областях также ожидаются кратковременные дожди, которые время от времени будут сопровождаться грозой. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+10 градусов, днем показатели вырастут +11...+16 градусов.

В центральных областях также прогнозируют незначительные, а местами умеренные дожди, днем они будут с грозой, возможны шквалы ветра. Температура воздуха ночью будет +5...+10 градусов, а днем повысится в диапазоне +12...+17 градусов.

В южных областях также сохранятся дожди. В Крыму и Одесской области они будут значительными, возможны грозы и шквалы. Ночью столбики термометров покажут +6...+11 градусов, днем прогнозируют +15...+20 градусов.

В восточных областях только днем пройдут дожди, местами с грозой и мелким градом. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +3...+8 градусов, зато днем значения вырастут до около +12...+17 градусов.

Воскресенье, 31 мая

В западных регионах в течение суток прогнозируют умеренные дожди с грозой, во время которой возможен порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет +7...+12 градусов, днем +17...+22 градусов, на Закарпатье пригреет до +25 градусов.

В северных регионах снова ожидаются дожди, которые будут сопровождаться местами грозой и мелкий градом. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+8 градусов, днем она повысится до около +15...+20 градусов.

В центральных регионах также ожидаются дожди в сопровождении грозы. Ночью температура воздуха составит в диапазоне +4...+9 градусов, в дневное время столбики термометров вырастут и будут показывать +16...+21 градусов.

В южных регионах и Крыму пройдут кратковременные дожди, днем возможна гроза, но шквалов не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет +7...+12 градусов, зато днем будет несколько теплее – +18...+23 градусов.

В восточных регионах только утром и днем пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться грозой и мелким градом. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, а днем ожидается лишь +13...+18 градусов.

Кстати, Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что в области прошлой ночью зафиксировали очередной температурный рекорд. Тогда минимальная температура воздуха составляла всего 2,2 градусов тепла.