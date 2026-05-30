Місцями очікуються дощі, град та шквалистий вітер. Про це свідчить прогноз українського синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Що буде з погодою на вихідних?

Субота, 30 травня

У західних областях прогнозують помірні дощі, які подекуди будуть у супроводі грози, під час якої можливий поривчастий вітер. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, удень очікується +17…+22 градусів.

У північних областях також очікуються короткочасні дощі, які час від часу супроводжуватимуться грозою. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+10 градусів, удень показники зростуть +11…+16 градусів.

У центральних областях також прогнозують незначні, а місцями помірні дощі, удень вони будуть з грозою, можливі шквали вітру. Температура повітря вночі буде +5…+10 градусів, а вдень підвищиться в діапазоні +12…+17 градусів.

У південних областях також утримаються дощі. У Криму та Одеській області вони будуть значними, можливі грози і шквали. Уночі стовпчики термометрів покажуть +6…+11 градусів, удень прогнозують +15…+20 градусів.

У східних областях лише вдень пройдуть дощі, місцями з грозою та дрібним градом. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +3...+8 градусів, натомість удень значення зростуть до близько +12...+17 градусів.

Неділя, 31 травня

У західних регіонах впродовж доби прогнозують помірні дощі з грозою, під час якої можливий поривчастий вітер. Температура повітря вночі буде +7…+12 градусів, удень +17…+22 градусів, на Закарпатті пригріє до +25 градусів.

У північних регіонах знову очікуються дощі, які супроводжуватимуться місцями грозою та дрібний градом. Температура повітря коливатиметься в межах +3...+8 градусів, удень вона підвищиться до близько +15...+20 градусів.

У центральних регіонах також очікуються дощі у супроводі грози. Уночі температура повітря становитиме в діапазоні +4...+9 градусів, у денний час стовпчики термометрів зростуть і показуватимуть +16...+21 градусів.

У південних регіонах та Криму пройдуть короткочасні дощі, вдень можлива гроза, але шквалів не прогнозують. Температура повітря вночі буде +7…+12 градусів, натомість удень буде дещо тепліше – +18…+23 градусів.

У східних регіонах лише вранці та вдень пройдуть дощі, які місцями супроводжуватимуться грозою та дрібним градом. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 градусів, а вдень очікується лише +13...+18 градусів.

До речі, Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що в області минулої ночі зафіксували черговий температурний рекорд. Тоді мінімальна температура повітря становила лише 2,2 градусів тепла.